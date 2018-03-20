Салаха все чаще сравнивают с Месси. Еще полгода назад это казалось дикостью

Что и кто стоит за удивительным ренессансом египетского форварда «Ливерпуля».

Прошлое

Список игроков, которых не смог раскрыть «Челси» и отпускал легко в другие команды, довольно большой. Старридж, Де Брюйне, Лукаку, Куадрадо, Марин, Бэмфорд… Но имя Салаха стоит особняком. За два с половиной года в лондонском клубе Мохаммед лишь шесть раз выходил в основе, после чего был отдан в аренду «Фиорентине» и «Роме».

Что же пошло не так? При всех очевидных – уже тогда – достоинствах египтянина речь идет, скорее, об истории мгновенного увлечения. Страсти, которая заслонила взор. Салах отлично отыграл за «Базель» матчи против «Челси» и «Тоттенхэма» в Лиге Европы. Он был быстр, нацелен на ворота, хорошо обращался с мячом – базовые навыки, имеющие ценность всегда и везде, особенно в премьер-лиге.

Однако постфактум стало понятно (это, кстати, проявляется и сейчас, но поговорить успеется), что Салах не очень любит и умеет отрабатывать в обороне. Учитывая, что у Жозе Моуринью в «Челси» были Виллиан и Эден Азар, на правый фланг нужен был более сбалансированный и универсальный вариант. Поэтому тренер предпочитал Салаху бразильца Рамиреса. Трудягу, способного сыграть по ситуации и все 90 минут быть либо крайним защитником, либо опорником, либо выполнять функции инсайда.

Дальше – больше. Трансфер Сеска Фабрегаса и перевод Оскара на правый край еще сильнее осложнили задачу Салаха. Он не то чтобы провалился или не оправдал ожиданий в Лондоне – по сути, ему так и не дали шанса. Как только в Италии египтянин оказался игроком стартового состава, он стал напоминать себя прежнего. Забивать голы, отдавать результативные передачи и без устали бороздить бровку и чужую штрафную.

Тем не менее 37,5 миллиона фунтов, заплаченные «Ливерпулем» летом, казались грабительством. Со стороны «Челси», разумеется. С началом товарищеских матчей в межсезонье Салах стал давать результат, но Юрген Клопп не спешил с авансами и очень осторожно отмечал, что ему и Садио Мане еще есть куда прибавлять. Собственно, тандем Салах – Мане надо рассматривать именно в связке, потому что каждый из них сыграл определяющую роль в полноценном раскрытии другого. В прошлом сезоне так же здорово работал тандем Салах – Джеко в «Роме», но Садио готов и сам действовать в подыгрыше, сваливаться на левый фланг и освобождать пространство для прорывов Мохаммеда по центру. Та отдача, которую мы видим в исполнении Мане, когда дело доходит до отборов и перехватов, оказалась заразительной. Салах сильно подтянул эти показатели и все реже «отдыхает» на поле.

Настоящее

Прямо сейчас Салах является рекордсменом «Ливерпуля» по количеству голов в дебютном сезоне (36). Он с 28 мячами в премьер-лиге всего на один точный удар отстает от лучшего африканского бомбардира в отдельно взятом сезоне (29, Дидье Дрогба, сезон-2009/10). Наконец, он первый египтянин, когда-либо делавший хет-трик в чемпионате Англии.

В недавнем матче с «Уотфордом» (5:0) Мохаммед оформил покер ровно четырьмя ударами по воротам. В последний раз «Энфилд» видел нечто подобное девять лет назад, когда Андрей Аршавин разрывал оборону «Ливерпуля». «Уотфорд» можно считать знаковым для Салаха соперником – именно этой команде он забил свой первый гол в премьер-лиге (и заработал тогда же пенальти).

Такими темпами к маю Салах может достичь отметки в 50 мячей. Ровно столько шесть лет назад в чемпионате Испании провел Лионель Месси.

«Не думаю, что Мо или кто-нибудь еще хочет, чтобы его сравнивали с Месси. Он просто делает то, что ему нравилось делать предыдущие лет двадцать. Последним – до Месси – игроком, который оказывал бы такое же влияние на игру, был Диего Марадона. То, что сейчас делает Мо, - настоящая фантастика», - говорит Клопп. Немецкий специалист признается, что его тренерский штаб толком и не знал, насколько опасен может быть Салах в центре атаки. Все привыкли видеть в нем вингера, но желание игрока развиваться и учиться сыграло свою роль, а статистика лишний раз подтвердила правильность выбора.

Следующий шаг – улучшить оборонительные навыки. Но это тоже момент довольно тонкий. В последнем матче с «Уотфордом» можно было заметить, как Клопп аплодирует вернувшемуся в одном из моментов назад Салаху. Таких эпизодов пока объективно немного. Тот же Мане и Роберто Фирмино более охотно покрывают пространство спиной к воротам. «Мо нужно порой немного напоминать. Роберто любит догонять соперников и вступать в единоборства. Если я скажу ему остановиться, вряд ли он это сделает. Мо не может притормозить уже в другом направлении. Каждый забег для него – как стометровка на Олимпиаде. В этом вся суть. Мы используем сильные стороны игроков. Сейчас никто не говорит, что Мо должен делать так, а не иначе, или уделять больше внимания другой работе», - уверен Юрген.

Будущее

В канун Нового года египетское издание «Аль-Ватан» посвятило Салаху девять из 16 страниц, поместив на обложку заголовок «Фараон: триумфатор 2017-го и надежда 2018-го».

Как ни странно, но в этом году главные козыри Мохаммеду предъявлять придется действительно уже на родине. Очевидно, что он побьет рекорд Алана Ширера, Криштиану Роналду и Луиса Суареса (31 гол) с тех пор, как премьер-лигу сократили до 20 команд. Сейчас у Салаха, напомним, 28. Вполне возможно, превзойдет достижения и Фернандо Торреса (33 гола) по количеству мячей в дебютном сезоне за «Ливерпуль», и Энди Коула с тем же Ширером (34 гола) по общему рекорду за чемпионат. В гонке за «Золотую бутсу» у Салаха (56 очков) ощутимая фора перед Месси, Гарри Кейном, Эдинсоном Кавани и Чиро Иммобиле (у всех – по 48).

Впереди чемпионат мира. Первый для Египта за очень-очень долгий срок. На днях Салах получил приз лучшему игроку Африки прошлого года, и многие наверняка считают его лучшим футболистом в истории Египта. Но не в самом Египте. Там самым большим авторитетом до сих пор обладает Мохамед Абутрика. Человек, никогда не игравший в Европе и почти всю карьеру проведший в «Аль-Ахли». Он рекордные пять раз признавался лучшим игроком страны, брал кучу индивидуальных и командных трофеев в Каире, дважды становился самым популярным футболистом мира по версии IFFHS. Последнее – важно, потому что Абутрика для Египта является прежде всего символом активной гражданской позиции. Он здорово играл в футбол, но еще лучше, чем соперника, чувствовал свой народ, и ему возвращалось сполна.

Салах близок к тому, чтобы обойти Абутрику, не затронув политику. Его гол уже вывел Египет на ЧМ-2018. В финальной части турнира против сборной России выйдет один из самых мотивированных его участников.

Фото: Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, David Ramos / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Clive Mason / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Jan Kruger / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Francis Bompard / Stringe / Getty Images Sport / Gettyimages.ru