10 солнечных фото с тренировок сборных России и Бразилии

Яркие кадры от наших фотокорреспондентов Василия Пономарева и Эдгара Брещанова.

В солнечную весеннюю погоду Станислав Черчесов был особенно лучезарен.

Юрий Жирков тянет носок к солнцу.

В такую погоду всем работалось в удовольствие.

Федор Смолов почти всегда тренируется с улыбкой.

А Алексей Миранчук был серьезен.

Вопрос знатокам бразильского футбола: кого на этой фотографии пытается обыграть Роберто Фирмино?

На самом деле в понедельник бразильцы начинали тренировку не в полном составе. Поэтому к работе привлекли игроков молодежной команды «Спартака».

Главный тренер бразильцев Тите немного подмерзал.

Вратари Нету и Эдерсон не такую погоду ждали в России.

В Манчестере нападающий «Сити» Габриэл Жезус редко получает такое количество витамина D.