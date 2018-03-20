10 солнечных фото с тренировок сборных России и Бразилии

В солнечную весеннюю погоду Станислав Черчесов был особенно лучезарен.
Юрий Жирков тянет носок к солнцу.
В такую погоду всем работалось в удовольствие.
Федор Смолов почти всегда тренируется с улыбкой.
А Алексей Миранчук был серьезен.
Вопрос знатокам бразильского футбола: кого на этой фотографии пытается обыграть Роберто Фирмино?
На самом деле в понедельник бразильцы начинали тренировку не в полном составе. Поэтому к работе привлекли игроков молодежной команды «Спартака».
Главный тренер бразильцев Тите немного подмерзал.
Вратари Нету и Эдерсон не такую погоду ждали в России.
В Манчестере нападающий «Сити» Габриэл Жезус редко получает такое количество витамина D.