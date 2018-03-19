Дмитрий Радченко: «Может, и в «Зените» кто-то выстрелит, как Вернблум»

Бывший нападающий сине-бело-голубых и сборной страны - о травме Кокорина и перспективах петербургской команды.

- На руку ли «Зениту» единственный весенний перерыв?

- Для команды хорошо, что он выпал именно на этот период. Ведь после длительного перерыва и серьезной зимней подготовки весну «Зенит» начал неудачно. Теперь же у тренерского штаба, да и у игроков появляется шанс понять, что было сделано неправильно, отчего команда находится в неважном состоянии. За две недели все можно спокойно проанализировать, потренироваться и подготовится к решающим играм. Отступать петербуржцам некуда - надо попадать в Лигу чемпионов.

- То есть и перенос матча с «Динамо» с 18 марта на 18 апреля может оказаться полезен?

- Конечно. Появились лишние три дня, чтобы поискать ответ на вопрос: «Почему?»

- Домашняя игра с «Лейпцигом» какое впечатление оставила?

- Было видно, что ребята очень стараются - в желании им было трудно отказать. Но в плане взаимодействия, с точки зрения командной игры что-то не получается. Плюс тратили очень много сил. «Лейпциг» израсходовал их меньше и при этом нужного результата добился.

- «Лейпциг» сразу после «Зенита» еще и «Баварию» обыграл.

- В текущем сезоне эта немецкая команда очень хорошо выступает, в том числе в бундеслиге. Там собраны молодые ребята, которые наверняка в будущем хотят играть в более именитых клубах.

- В том же матче с «Лейпцигом» сине-бело-голубые потеряли Кокорина…

- У тренеров был определенный план на игру. И Кокорин в него точно входил. Но кто мог предположить, что возникнет такая ситуация? В итоге потеряли футболиста, который мог забить. Но чтобы всю игру пришлось перестраивать - такого я не увидел.

- Заболотный очень старался стать достойной заменой Кокорину, согласны?

- Антону прежде всего не хватает опыта борьбы именно в таких матчах. Очевидно, что попасть в «Зенит» - это совсем иное, нежели играть в «Тосно». Совсем другой уровень, другое давление. Но видно, что у игрока действительно большое желание. Хочется, чтобы он как можно быстрее адаптировался в команде, которая ставит самые высокие задачи, и наконец-то начал забивать. Пока чего-то недостает в концовочке. Но, думаю, если Антону будут доверять, все придет.

- Что делать «Зениту» без Кокорина?

- Это однозначно ощутимая потеря. Все видели, какой кураж поймал форвард в первой половине сезона. Потом это немного ушло, но Саша не перестал быть для команды одним из самых значимых игроков. Надеюсь, тренерский штаб как-то решит данную проблему. Хоть и тяжело будет это сделать.

- То есть, считаете, отсутствие Кокорина способно повлиять на конечный результат «Зенита»?

- Да. Это игрок основного состава, который по статистике забил больше половины всех голов команды в сезоне. «Зенит» лишился очень серьезного футболиста.

- Но ведь бывает и по-другому: выбывает один лидер, появляются другие?

- Таких случаев тоже немало. Вспомнить хотя бы знаменитого Рауля в мадридском «Реале». У него ведь поначалу ситуация неоднозначная была. Но парень вышел и забил. А какая в результате великолепная карьера получилась. Сколько титулов он выиграл. Но тут должно быть чутье тренера - кто именно готов сыграть на этой позиции. Не исключено – кто-то из молодых. Или совершенно неочевидная на первый взгляд кандидатура. На эту тему есть гораздо более свежий пример. Полагаю, ни один специалист не мог предположить, что Вернблум заиграет на позиции центрального нападающего, да еще с такой пользой для ЦСКА. Но Гончаренко этот момент как-то прочувствовал. Поставил – и пошло!

- Кто в «Зените» способен выстрелить, заменив Кокорина?

- Мы знаем, как Полоз играл за «Ростов». Но ему нужна постоянная практика. Сейчас он ее не получает и чувствует себя неуверенно. По этой причине его пока не назовешь и «игроком замены», который в состоянии перевернуть игру, выходя со скамейки. Но в «Зените» не зря покупали аргентинцев. Ждем от них большего. Тот же Дриусси после гола «Лейпцигу», возможно, придет в норму, вернется на тот уровень, какой мы видели в начале сезона, будет прогрессировать. Парень-то способный. То же самое касается Ригони. Но решать, естественно, главному тренеру.

- Травмы Кокорина и Мамманы могут сплотить команду?

- Конечно. Тем более сейчас в «Зените» нет такой зависимости от одного игрока, какая была при Халке. Бразилец мог в одиночку решить исход поединка. Да, Кокорин являлся лидером линии атаки, забивал, но на его месте может раскрыться другой игрок. Надеюсь, таковой в ближайшее время найдется.

- Для самого Александра пропуск домашнего чемпионата мира – маленькая спортивная трагедия?

- Я бы сказал – трагедия большая. Заветная мечта любого футболиста – сыграть на чемпионате мира. У Саши был прекрасный шанс не только сделать это, но и проявить себя на домашнем турнире. Не судьба… Но и это нужно принять и пережить.

- Насколько потеря Кокорина серьезна для сборной?

- Понятно, что Черчесов очень рассчитывал на связку Кокорин – Смолов. Она просматривалась в последних матчах. Теперь многое будет зависеть от схемы. В любом случае Смолов номер один, а за место в атаке рядом с ним поборются сразу несколько человек.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Алексей Даничев, Сергей Циммерман