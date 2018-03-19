Легенда Африки, переживший громкий судейский скандал на чемпионате мира. И убийство сына

«Матч ТВ» рассказывает историю первого настоящего рекордсмена Черной Африки, сталкивавшегося с несправедливостью всю свою жизнь.

44 года назад впервые в истории чемпионатов мира в финальную часть турнира отобралась команда, представлявшая Черную Африку. Так называется весь регион к югу от пустыни Сахара. Нельзя сказать, что это было результатом совпадения каких-то нелепых событий или недооценки этой сборной соперниками. Сборная Заира к тому времени дважды становилась лучшей на континенте, побеждая на Кубке африканских наций. После победы в финальной переигровке над Замбией (2:2, 2:0) президент страны Мобуту выделил для команды свой личный самолет, чтобы подчеркнуть, насколько высоко он ценит тот исторический момент. Также всем игрокам были вручены ключи от автомобилей Volkswagen Passats и обещаны щедрые призовые – 45 тысяч долларов. Каждому.

Президентом Мобуту был лишь формально: придя к власти тремя годами ранее, он установил однопартийный авторитарный режим, переименовал страну из Конго в Заир (искаженное португальцами название крупнейшей местной реки) и осуществил национализацию малого и среднего бизнеса. Футбол для него был одновременно и отдушиной, и инструментом влияния. Мобуту выкупил у организаторов ЧМ-1974 часть наружной рекламы, и в Германии болельщики могли запросто встретить баннеры вроде «Заир – Мир» или «Езжайте в Заир».

Лучшим бомбардиром команды на КАН-1974 стал Ндайе Муламба. Его девять мячей до сих пор остаются рекордом Кубка африканский наций. В соперники на групповом этапе чемпионата мира Заиру достались действовавшие победители бразильцы, югославы и шотландцы. Расчет был на то, чтобы в первом матче постараться обыграть Шотландию, а затем потягаться на равных с балканской командой, которую очень неплохо знал главный тренер заирцев Благоя Видинич.

Первый пункт закончился неудачей, но не провалом. Заир уступил Шотландии (0:2), но сохранял шансы на второе место благодаря ничьей в параллельной игре. Основные надежды возлагались на Муламбу, получившего за свои бомбардирские подвиги и скорость прозвище Мустанг. Смущало только одно – призовые, которые должны были выплатить за выход на чемпионат мира, все никак не приходили на счета игроков. Когда в раздевалку перед игрой с Югославией в Гельзенкирхене вместо главного тренера вдруг нагрянул человек из посольства, все подумали, что денежные вопрос наконец-то решен. Но нет. Дипломат объявил, что Благоя Видинич «изолирован» на некоторое время от команды, потому что «на него могли оказывать давление и выведать план на игру представители югославской делегации». Про призовые никто не заикнулся. Состав был экстренно перетасован, из первоначальных 11 человек в нем осталось лишь 2. В том числе Муламба.

С 8-й по 22-ю минуты в ворота Заира последовательно и методично залетело четыре гола. После третьего мяча амнистированным главным тренером была произведена замена голкипера (правда, и на сей раз не без постороннего вмешательства: прямо по ходу матча ему позвонил министр спорта). Однако дублер пропустил буквально тут же – прямом ударом со штрафного.

А еще через минуту случилось следующее.

Колумбийский арбитр встречи Омар Дельгадо почувствовал, что кто-то нанес ему ощутимый пинок по филейной части. Обернувшись, он увидел перед собой Ндайе Муламбу и, не долго думая, удалил его. В адекватности наказания сомнений не было никаких. Однако суть в том, что удар судье нанес вовсе не Ндайе, а другой игрок – Мвепу Илунга. На следующей неделе об ошибке рефери трубили все газеты, однако в ФИФА встали на сторону Дельгадо, а Муламба был дисквалифицирован на год.

Матч закончился со счетом 9:0, и это самый крупный разгром, когда-либо кому-либо учиненный на чемпионатах мира. Однажды его повторили, и еще раз с таким же счетом был сыгран матч до этого. После матча Мобуту пообещал игрокам, что если они уступят в заключительной встрече бразильцам с разницей более, чем в три мяча, ни о каких призовых путь даже не думают.

С Бразилией Муламба не играл, но его товарищи по команде бились как львы. Точнее, как «леопарды» (официальное прозвище сборной). До 66-й минуты счет был всего 1:0 в пользу фаворита. Затем Ривелино увеличил преимущество Бразилии, а еще через 13 минут грубо ошибся вратарь, пропустивший между рук несложный мяч. Когда в завершающую десятиминутку в ворота Заира был назначен штрафной метров с 30, произошел эпизод, который до сих пор многие толкуют неверно.

Выбежавший раньше времени и засандаливший по мячу игрок – это тот самый Илунга, которого должны были удалять за пинок судьи матчем ранее. Ходит версия, что мяч он выбил из-за плохого знания правил – так, судя по всему, думают и хохочущие комментаторы ролика. Однако дерзкий Илунга все на самом деле знал и понимал. Причиной не совсем адекватного поведения было все то же отношение властей (футбольных и не только) к сборной. Пустые обещания и постоянные угрозы уже надоели. Как признавался сам Мвепу, он надеялся, что его удалят за выбегание из стенки и удар по мячу, но обошлось и на сей раз – игрок отделался желтой карточкой.

Матч закончился с тем же счетом (3:0). Бразилия, Югославия и Шотландия, сыгравшие друг с другом вничью, выявляли лучшего по разнице голов. Проще говоря по тому, кто увереннее победил заирцев. Таким образом, шотландцы стали первой командой в истории чемпионатов мира, вылетевшей с турнира без единого поражения.

«Мы думали, что вернемся домой миллионерами, а приехали без гроша в кармане. Я горжусь, что представлял Черную Африку на чемпионате мира, но не могу без слез вспоминать те события», – говорит Муламба в интервью BBC. После турнира сборную Заира принимал в своем дворце президент страны. «Прием» растянулся на четыре дня, в течение которых решались судьбы гостивших. Не футбольные, а гражданские. В итоге им все же разрешили вернуться к своим семьям.

Почти все игроки того состава сразу завершили карьеры. В квалификации ЧМ-1978 Заир вовсе не принимал участия. На следующий турнир команда отбиралась, но не отобралась. Дальнейшие события в стране – череда мятежей, закончившаяся свержением режима Мобуту, – не позволяли особо думать о футболе.

Забаненный ФИФА Муламба, в отличие от партнеров по сборной, продолжал играть до 38 лет, а затем немного поработал и тренером. В 1994 году Конфедерация африканского футбола устроила в Тунисе церемонию в честь его рекорда 20-летней давности. Ндайе не мог позволить себе костюм на торжество, и его оплатила одна табачная компания. Муламба получил медаль и вернулся домой.

Спустя несколько дней в его дом ворвались четверо в масках и с автоматами. Они требовали отдать им медаль, а заодно деньги, которые непонятно откуда вообще могли взяться. На помощь отцу выбежал девятилетний Тридон Муламба. Один их грабителей ударил ребенка прикладом по голове, размозжив череп. Ндайе дважды выстрели в левую ногу, избили и сбросили с моста.

Он выжил. Восемь месяцев лечился в больнице, а затем был отправлен в ЮАР на дальнейшее обследование. Долгое время было совершенно непонятно, что с ним и жив ли он. На Кубке африканских наций 1998 года в память о Муламбе даже устроили минуту молчания – слухи о его смерти в ангольской шахте некому было опровергнуть. Уже позже выяснилось, что это ошибка. Ндайе никогда и не был в Анголе.

Сейчас Муламбе 69 лет. Он инвалид-колясочник, живет в Киншасе, столице ДР Конго. Точнее, выживает. Правительство страны обеспечивает его пенсией в размере около 200 долларов, которых хватает ровно на то, чтобы снимать квартиру. За его права и права его товарищей по той сборной борются адвокаты, но особого результата это пока не дает. Возможно, там считают, что сам Ндайе, от которого ждали слишком многого, как-то рано перестал давать результат. Пусть и не по своей вине.

Фото: Handout / Handout / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com