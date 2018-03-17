«Рубин» - «Спартак»: трансляция и лучшие моменты

Факты о матче:
- Состав "Спартака": Селихов - Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров - Самедов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Ханни - Луис Адриано
- Состав "Рубина": Джанаев - Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов - Могилевец, Нобоа, Подберезкин - Карадениз, Жемалетдинов.
- Куинси Промес пропускает матч из-за перебора желтых карточек.
- Перед игрой Курбан Бердыев высказался о состоянии поля: «Оставляет желать лучшего, но мы в равных условиях со «Спартаком»
Ханни открывает счет после неловкого паса Сесара Наваса на 18-й минуте!Открыть видео
Всего через несколько минут Комбаров мог сделать счет 2:0.Открыть видео
Незадолго до перерыва - новый провал в центре обороны "Рубина". Спас Джанаев.Открыть видео
Через десять минут после перерыва "Рубин" мог сравнять счет. Но удар не получился.Открыть видео
Зато он получился у Кристиана Нобоа. 1:1.Открыть видео
А уже вскоре хороший момент имел Подберезкин.Открыть видео
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев