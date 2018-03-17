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«Рубин» - «Спартак»: трансляция и лучшие моменты

«Рубин» - «Спартак»: трансляция и лучшие моменты

19:03
1:1.

Факты о матче:

  • Состав "Спартака": Селихов - Ещенко, Максимович, Кутепов, Комбаров - Самедов, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Ханни - Луис Адриано
  • Состав "Рубина": Джанаев - Энаке, Гранат, Навас, Камболов, Кудряшов - Могилевец, Нобоа, Подберезкин - Карадениз, Жемалетдинов. 
  • Куинси Промес пропускает матч из-за перебора желтых карточек. 
  • Перед игрой Курбан Бердыев высказался о состоянии поля: «Оставляет желать лучшего, но мы в равных условиях со «Спартаком»
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Ханни открывает счет после неловкого паса Сесара Наваса на 18-й минуте!

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Всего через несколько минут Комбаров мог сделать счет 2:0.

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Незадолго до перерыва - новый провал в центре обороны "Рубина". Спас Джанаев. 

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Через десять минут после перерыва "Рубин" мог сравнять счет. Но удар не получился. 

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Зато он получился у Кристиана Нобоа. 1:1.

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А уже вскоре хороший момент имел Подберезкин. 

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

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