Роберто Манчини: «Прежде чем объявлять похороны, нужно, чтобы был покойник»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после ничьей с «Лейпцигом» (1:1) и вылета из Лиги Европы выразил надежду на скорое возвращение в строй получившего травму Александра Кокорина.

– Каков диагноз у Кокорина?

– Диагноз будет только в пятницу – пока ничего не могу сказать.

– У вас нет опасений по поводу вашего будущего в клубе в связи с вылетом из Лиги Европы и положением в чемпионате?

– Я лично об этом не задумывался. Мне это не интересно. В этом сезоне участники в Лиге Европы сильнее. Считаю, мы провели удачный евросезон, выступили хорошо. Мы ездили к лучшим командам Европы, многих из них обыгрывали. Сейчас попался очень сильный соперник. Увы, в прошедшем матче было много моментов, когда нам просто не повезло. Что касается чемпионата, прежде чем объявлять похороны, надо иметь покойника. У нас 8 очков отставания от лидера и 8 игр впереди. Посмотрим, что будет.

– Чего кроме везения не хватило с «Лейпцигом»?

– Это футбол тут ничего не изменишь. Иногда надо смиряться с такими поражениями, когда речь идет о невезении. Сказалось отсутствие получившего травму Кузяева. А потом – Кокорина. У меня тоже к вам вопрос – кто сейчас лучший нападающий «Зенита»?

– Сейчас такого нет.

– А нам кажется есть. Это тот, кто забил больше всех голов в сезоне.

– Кокорин?

– Браво! Если он ломается на второй минуте, имеем мы право говорить о некотором невезении? А потом, через три минуты после того как Лунев берет пенальти, случается момент, который на сто процентов надо было реализовывать: когда Дриусси делал передачу на Заболотного.

Зенит - Лейпциг - 1:1. Голы и лучшие моменты

– Учитывая травму Мамманы…

– Спасибо! Точно, я забыл у нас еще и Мамманы не было!

– Так вот с учетом травмированных и вызовов в сборную, как теперь будете готовится к следующему матчу, который через 16 дней?

– Обязательно будем использовать молодых игроков – мы сейчас в такой ситуации. Из основного состава останется человек 7. Так что мало, что сможем сделать за это время. Надеемся на максимально быстрое восстановление Кокорина и Кузяева.

– Ожидаете ли вы поддержки от Алексея Миллера в виде стихов нобелевского лауреата, какие в свое время получил Спаллетти?

– Я ничего, собственно, не ожидаю. Мы вылетели из Лиги Европы. Возможно этот состав, который не смог бы добраться до финала, но из этого противостояния могли выйти победителем Продолжаем работать, концентрируясь на чемпионате.

– Кокорин не едет в сборную?

– Точный диагноз получим в течение 48 часов. Но я категорически надеюсь, что не поедет. Даже если это просто растяжение связок, ему нужно будет как минимум неделю на восстановление.