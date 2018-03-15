Роман Широков: «Если «Зенит» начнет, как с «Селтиком», можно рассчитывать на результат»

Бывший полузащитник сине-бело-голубых поделился с «Матч ТВ» ожиданиями от ответных матчей 1/8 финала Лиги Европы с участием российских клубов и в первую очередь - петербургского.

– Какое впечатление оставила первая игра «Зенита» с «Лейпцигом»?

– «Зенит» был не совсем «Зенитом», а доминировали, к сожалению, хозяева. Но для петербургской команды очень хорошо, что на последних минутах забил Кришито. Это дает возможность побороться сегодня за положительный по итогам двух матчей исход.

– Не было ощущения, что немцы поначалу побаивались соперника, а потом успокоились и забили после перерыва два мяча?

– Не согласен. В первом тайме «Зенит» был полон сил и успевал перекрывать направления атак «Лейпцига». Но немецкая команда продолжала расшатывать оборону петербуржцев и, в конце концов, поняла, через какие зоны можно врываться в штрафную. Отсюда и более весомое преимущество после перерыва.

– Александр Кокорин сказал, что большой разницы между 0:1 и 1:2 по итогам первого матча не видит. Мол, все равно в родных стенах надо забивать.

– Да, но в первом случае при 1:0 дома – это ничья, а во втором – победа. Это, может быть, не самый мощный психологический фактор. Но настроения ребятам он, думаю, добавит. Правда, ненамного (улыбается).

– Что надо изменить «Зениту» по сравнению с игрой недельной давности?

– Надеюсь, сине-бело-голубые будут сегодня при поддержке своих болельщиков совсем другой командой. И в первую очередь агрессивно и мощно сыграют в атаке. Еще надо лучше контролировать мяч и, как следствие, создавать больше моментов. Но самое главное, конечно, реализация.

– Вы и сами в составе «Зенита» играли в подобном матче, когда в первом раунде 1/16 финала Лиги Европы уступили на выезде швейцарскому «Янг Бойз» с тем же счетом 1:2.

– Больше того, в Петербурге мы сначала пропустили еще один гол.

– Однако потом забили три, причем решающий мяч оказался на вашем счету. Помните, как это было?

– Нам немного повезло в том плане, что Лазович сравнял счет в самом конце первого тайма. Хотя до этого не так уж много моментов создали. А этот гол сразу придал уверенности в своих силах. К тому же при всем уважении к «Янг Бойз» мы были командой более серьезного уровня. Так что в Швейцарии, в общем-то, не должны были проигрывать. Вели 1:0, но провалили второй тайм. Однако на «Петровском» в любом случае не имели права не победить. И потом, у нас была 1/16 финала, а сейчас 1/8. Это немного другой уровень.

– «Лейпциг» в гостях будет таким же, как дома?

– Все зависит от того, каким ему позволит быть «Зенит». Если петербуржцы начнут так же, как с «Селтиком», можно рассчитывать на положительный результат. Если же дать «Лейпцигу» почувствовать свою игру – шансов, как мне кажется, мало.

– Кто вам понравился у немцев?

– Кейта, которого уже купил «Ливерпуль». У Форсберга подачи на уровне. Тимо Вернер. Хорошая команда, а самое главное, молодая. Значит, будет прогрессировать. Но пока опыта в противостоянии с тем же «Зенитом» может и не хватить.

– Тем более что «Лейпциг» и в бундеслиге продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов. То есть бьется на два фронта.

– Да, но нужно учитывать, что и у многих игроков нынешнего «Зенита», к сожалению, не очень много подобного опыта. За исключением, может быть, Ивановича с Кришито. Они знают, как выигрывать такие матчи. Надеюсь и даже уверен, что трибуны придадут ребятам сил. К слову, тоже планирую быть на арене «Санкт-Петербург».

– У «Зенита» есть явные и не явные потери в составе: надолго выбыл Маммана, Кузяев под вопросом.

– Маммане в первую очередь желаю здоровья и скорейшего возвращения. Что касается Кузяева, то, на мой взгляд, он уже становится ключевым игроком «Зенита». И будет претендовать на попадание в стартовый состав в сборной. Поэтому если сегодня Далер не сможет сыграть, это, безусловно, потеря. Он из тех, кто способен обыгрывать «один в один», создавать моменты, бить издали.

– В последнее время «Зенит» критикуют как раз за то, что вышеперечисленного на поле практически не видно.

– Надеюсь, ребята все же будут всем этим пользоваться. Вдобавок возвращается Паредес, который здорово бьет с любой дистанции.

– Болельщики в свою очередь пишут на форумах, что сейчас команде не хватает таких созидателей, как Аршавин, Широков, Зырянов…

– Так, может, нас стоит вернуть? (Смеется.)

– А если серьезно, в чем главная причина того, что весной «Зенит» вновь буксует?

– Так вы же сами ее уже назвали. Креатива действительно не хватает. И в первую очередь при позиционном нападении. Но эта проблема на протяжении всего сезона наблюдается. К сожалению, против «Зенита» почти все играют от обороны. А значит, надо придумывать, как с этим бороться, как расшатывать такую защиту.

– Как в итоге оцените шансы петербуржцев на выход в следующий раунд Лиги Европы?

– Они – хорошие. В домашнем матче есть возможность все исправить.

– Сегодня ответные встречи в Лиге Европы играют и два других российских клуба.

– У ЦСКА шансов побольше, чем у «Локомотива». Армейцы приучили всех, что могут из любой ситуации найти выход. А тут она не совсем уж безнадежная. Всего один гол может все перевернуть. Думаю, красно-синие в противостоянии с «Лионом» на это способны. Что касается «Локо», жаль, что он пропустил третий необязательный гол в концовке мадридского матча. При 0:2 можно было бы сражаться. А 0:3 отыграть у «Атлетико» тяжело. Но если железнодорожники просто победят, это уже будет хорошо для нашего футбола.

– «Атлетико» и «Арсенал» – главные фавориты турнира?

– На данный момент – да. Но, хочется верить, «Зенит» и ЦСКА вклиняться в борьбу между ними.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович