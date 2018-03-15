«Лион» – ЦСКА: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.Открыть видео
Факты о матче:
- Первая встреча команд в Москве завершилась победой гостей – 1:0.
- Единственный мяч французы забили после розыгрыша стандарта.
- Стартовый состав «Лиона»: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Диакаби, Ндомбеле, Тузар, Корне, Ферри, Депай, Диас.
- Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Игнашевич, Березуцкий, Набабкин, Березуцкий, Натхо, Кучаев, Вернблум, Дзагоев, Головин, Муса.
Текстовая трансляция и статистика
Фото анонса: РИА Новости/Елена Руско