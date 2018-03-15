Кокорин получает травму и выбывает из игры: онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.Открыть видео
Факты о матче:
- Первая встреча команд в Германии завершилась крупной победой хозяева поля – 2:1.
- После возобновления сезона петербуржцы пока не выигрывали - две ничьи в чемпионате страны и поражение в еврокубках.
- Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ригони, Дриусси, Кокорин.
- Стартовый состав «Лейпцига»: Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Форсберг, Демме, Кейта, Брума, Вернер, Огюстен.
Лучшие моменты
В самом дебюте Кокорин получает повреждение и вынужден просить замену. Неприятное начало... Александр, прихрамывая, еле сдерживает слезы на бровке.
Текстовая трансляция и статистика
Фото анонса: РИА Новости/Владимир Астапкович