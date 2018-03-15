Кокорин получает травму и выбывает из игры: онлайн и лучшие моменты

Кокорин получает травму и выбывает из игры: онлайн и лучшие моменты

20:35

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги Европы.

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Факты о матче:

  • Первая встреча команд в Германии завершилась крупной победой хозяева поля – 2:1.
  • После возобновления сезона петербуржцы пока не выигрывали - две ничьи в чемпионате страны и поражение в еврокубках.
  • Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Иванович, Кришито, Смольников, Мевля, Краневиттер, Паредес, Жирков, Ригони, Дриусси, Кокорин.
  • Стартовый состав «Лейпцига»: Гулачи, Орбан, Бернардо, Клостерманн, Упамекано, Форсберг, Демме, Кейта, Брума, Вернер, Огюстен.

Лучшие моменты

В самом дебюте Кокорин получает повреждение и вынужден просить замену. Неприятное начало... Александр, прихрамывая, еле сдерживает слезы на бровке.

Текстовая трансляция и статистика

Фото анонса: РИА Новости/Владимир Астапкович

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