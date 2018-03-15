Когда у Месси родится четвертый сын, Лео сделает хет-трик

Ничего удивительного вчера, в общем-то, не произошло.

При не самой лучшей игре «Барселона» в очередной раз в сезоне добилась убедительнейшей победы, после которой забудется все, а результат, как известно, останется. Два гола и результативная передача Лионеля Месси – и бывшая команда Жозе Моуринью отправляется туда же, где уже находится нынешняя: обратно в премьер-лигу решать свои внутренние задачи.

Кто станет главным героем ответного матча, ясно было с самого начала. Еще до того момента, как Месси обыгрался с Суаресом и с нерабочей правой ноги под острым углом наказал Куртуа.

Началось все 10 марта, когда стало известно о появлении на свет маленького Чиро Месси.

Хотя нет, даже раньше. Пять с половиной лет назад Лео впервые стал отцом - 2 ноября 2012 года у них с Антонеллой Рокуццо родился Тьяго. В тот день десятому номеру «Барсы» разрешили пропустить тренировку, но через сутки он был в стартовом составе на домашнюю игру с «Сельтой». Месси отбегал все 90 минут, но забить не сумел.

11 сентября 2015 года Тьяго стал старшим братом – второго сына назвали Матео. Папаша вновь отсутствовал на предматчевом занятии сине-гранатовых по личным причинам, а выездную игру с «Атлетико» начал на скамейке запасных. Аргентинец вышел на поле в заключительные полчаса при счете 1:1 и через 17 минут стал автором победного мяча.

Как видим, Лионель идет по нарастающей. Сейчас он сообщил о рождении Чиро в день матча с «Малагой», который, само собой, пропустил, как и подготовку к «Челси». Но непосредственно в самой игре оформил дубль, дважды пустив голкиперу мяч между ног.

По примерным подсчетам, весной 2021-го в семействе Месси ожидается пополнение. И на той же неделе Лео обязательно сделает хет-трик. Предварительно отсутствовав на тренировке, разумеется. Скриньте!

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Барселона» (Барселона) — «Челси» (Лондон) — 3:0 (2:0)

Голы: Месси, 3 (ВИДЕО), 63 (ВИДЕО). Дембеле, 20 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Globallookpress