Джеко выбивает «Шахтер» из Лиги чемпионов. Виноваты его длинные ноги

Джеко выбивает «Шахтер» из Лиги чемпионов. Виноваты его длинные ноги

00:38

«Рома» идет дальше за счет правила выездного гола.

В начале второго тайма гости неудачно исполнили искусственный офсайд, а Пятов запоздал с выходом из ворот. Чем и воспользовался длинноногий босниец, проткнувший мяч мимо голкипера.

Открыть видео

Напомним, в первой игре «Шахтер» одержал победу (2:1), но по сумме двух встреч дальше идет «Рома».

Текстовая трансляция и статистика

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Рома» (Рим)  – «Шахтер» (Донецк)  – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 52 (ВИДЕО).

Удаление: Ордец, 79.

Фото: globallookpress.com

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.