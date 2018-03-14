Джеко выбивает «Шахтер» из Лиги чемпионов. Виноваты его длинные ноги

«Рома» идет дальше за счет правила выездного гола.

В начале второго тайма гости неудачно исполнили искусственный офсайд, а Пятов запоздал с выходом из ворот. Чем и воспользовался длинноногий босниец, проткнувший мяч мимо голкипера.

Напомним, в первой игре «Шахтер» одержал победу (2:1), но по сумме двух встреч дальше идет «Рома».

Текстовая трансляция и статистика

Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Рома» (Рим) – «Шахтер» (Донецк) – 1:0 (0:0)

Гол: Джеко, 52 (ВИДЕО).

Удаление: Ордец, 79.

Фото: globallookpress.com