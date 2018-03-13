«С этим парнем ошибки быть не может». 16-летний игрок, которого готовы подписать «ПСЖ» и «Бавария»

Райан Сессеньон из «Фулхэма» пока наводит шороху в Англии, а скоро будет ставить на уши всю Европу.

Футбольный мир полон талантами, но и среди них есть исключительные самородки, привлекающие к себе внимание в самом раннем возрасте. Примером для подражания может служить Лионель Месси, который дебютировал за «Барсу» в 16 лет, а уже через год играл в Лиге чемпионов. Юный аргентинец демонстрировал слишком зрелый для своих лет футбол, сразу дав понять, что вырастет в звезду мирового масштаба. Нечто подобное наблюдается сейчас в «Фулхэме», чья академия считается одной из лучших в Англии.

Но ни один из воспитанников столичного клуба не получал столь щедрых авансов, как Райан Сессеньон. В академию «Фулхэма» этот уроженец западного Лондона попал в возрасте восьми лет и стремительно прошел через все стадии обучения. Кстати, вместе с ним в команде оказался и брат-близнец – Стивен, занимающий аналогичную позицию на противоположном фланге. Обоим прочат большое будущее, но первый уже на пороге серьезных свершений, а второй до уровня основы пока не дорос.

В августе 2016 года Райан впервые примерил майку родного клуба – в матче чемпионшипа с «Лидсом» (1:1). Наставника лондонцев Славишу Йокановича нисколько не смутило, что на тот момент левому защитнику было всего 16 лет и 81 день. А спустя четыре дня Сессеньон отправил в ворота «Кардиффа» (2:2) дебютный мяч.

В том сезоне молодой англичанин закрепился в основном составе, проведя в общей сложности 31 матч. При этом юноша отметился семью голами и пятью передачами – более чем достойный показатель для крайнего хавбека. Самый же яркий матч Сессеньон провел как раз в середине марта – в гостях у «Ньюкасла» (3:1), в чьи ворота отправил сразу два великолепных мяча. Даже болельщики «сорок» не могли скрыть восхищение лондонским талантом, о котором в тот вечер узнал весь мир.

Кроме того, англичанин запомнился сразу несколькими любопытными достижениями. К примеру, он стал первым игроком 2000 года рождения, отметившимся забитым мячом в профессиональных лигах Англии. Также полузащитник по итогам сезона попал в символическую сборную чемпионшипа, чего не удавалось ни одному игроку в его возрасте. Только это вызвало у английских грандов повышенный интерес к юному дарованию, но тот не спешил с переходом на новый уровень.

Нынешний сезон закрепил Сессеньона в статусе одного из самых больших талантов в современном футболе. Теперь англичанин бороздит левую бровку на безальтернативной основе, отыграв в текущем розыгрыше чемпионшипа все 37 туров, будучи замененным лишь в четырех из них. При этом на его счету уже 14 голов, что делает его лучшим бомбардиром команды и четвертым в снайперской гонке турнира. Эти показатели внушают еще большее уважение с учетом того, что Сессеньон действует либо в защите, либо в средней линии. В последних матчах он и вовсе выступает на позиции левого нападающего Кто из более мастеровитых латералей и вингеров сегодня может похвастаться такими цифрами?

– Я начал работать с ним, когда ему было 16 лет, и абсолютно уверен, что он пригодился бы сборной Англии на ЧМ-2018, – цитирует тренера "Фулхэма" Йокановича Sky Sports. – Конечно, не могу никому советовать, но с этим парнем ошибки быть не может. Пусть опыта ему не хватает, для своего возраста он более чем зрелый. Не пригласят в сборную сейчас – на следующем крупном турнире мы его точно увидим. Если его минуют травмы, то он обязательно окажется на самом высоком уровне. Он отдает всего себя команде, товарищам и лично мне, а мы, в свою очередь, помогаем ему стать еще лучше.

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считается специалистом по английской молодежи и Сессеньон ему, безусловно, известен, но увидеть вундеркинда на российских полях мы вряд ли сможем. Картины он, пожалуй, не испортил бы, но его время еще придет, а сейчас за дело возьмутся проверенные бойцы. Хотя нельзя не отметить, что на юношеском уровне полузащитник с национальной командой уже достиг максимальных высот, взяв золотые медали Евро-2017 для игроков до 17 лет. При этом Сессеньон с тремя голами стал одним из лучших бомбардиров турнира и попал в символическую сборную.

Следующим шагом в карьере юного хавбека станет, возможно, не дебют за «трех львов», а переход в топ-клуб, где он будет прогрессировать еще быстрее. Из традиционного слуха этот сюжет перешел в разряд почти свершившегося факта, что не отрицают ни футболист, ни представители клуба. Тот же Йоканович открыто говорит о скорой потере лучшего игрока и даже рассуждает о том, какой клуб ему больше подходит. Сам же вундеркинд не скрывает, что мечтает об АПЛ и чувствует себя готовым для перехода на новый уровень.

Между тем выбор у Сессеньона обширный – все английские гранды плюс несколько иностранцев, в числе которых «ПСЖ», «Бавария» и «Реал». Клубы скромнее такой трансфер просто не потянут, так как полузащитник уже оценивается экспертами в 25 миллионов евро. Еще ни один игрок до 17 лет не стоил так дорого – ни Джанлуиджи Доннарумма (20), ни Винисиус Жуниор (20), ни Ромелу Лукаку (14). Только за последние полтора года цена Сессеньона выросла в 50 раз, а потенциальному покупателю, по прогнозам СМИ, придется выложить никак не меньше 50 миллионов евро.

Наиболее настойчивым на данный момент кажется «Тоттенхэм», который уже якобы сделал конкретное предложение в размере 36 миллионов фунтов. К слову, «шпоры» уже вели дела с «Фулхэмом», за рекордную для соседей сумму купив Муссу Дембеле (19). В связи с этими слухами Сессеньона даже стали сравнивать с Гаретом Бэйлом, одним из самых одаренных футболистов в истории «Тоттенхэма». Тот тоже начинал карьеру в качестве защитника, потом переквалифицировался в хавбека, а затем и вовсе в крайнего нападающего. Но даже валлиец на ранних этапах карьеры не проявлял себя так ярко, как стремительно прогрессирующий паренек из Лондона.

Фото: goballookpress.com