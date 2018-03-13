Оставит ли «Севилья» Моуринью без еврокубков? Онлайн и лучшие моменты

Оставит ли «Севилья» Моуринью без еврокубков? Онлайн и лучшие моменты

22:25

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Севильей».

Открыть видео

Факты о матче:

  • «Юнайтед» является действующим победителем Лиги Европы, а «Севилья» – рекордсменом этого турнира по количеству трофеев (5).
  • Первая игра в Испании завершилась нулевой ничьей.
  • Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Валенсия, Лингард, Янг, Феллайни, Матич, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.
  • Стартовый состав «Севильи»: Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Васкес, Банега, Сарабия, Нзонзи, Корреа, Муриэль.

Лучшие моменты

Корреа выигрывает воздух после углового и направляет мяч над перекладиной.

Открыть видео

Феллайни обыгрывается в стеночку и сильно бьет - Рико успевает выставить руки.

Открыть видео

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Aitor Alcalde / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.