Оставит ли «Севилья» Моуринью без еврокубков? Онлайн и лучшие моменты

«Матч ТВ» ведет прямую трансляцию ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «Севильей».Открыть видео
Факты о матче:
- «Юнайтед» является действующим победителем Лиги Европы, а «Севилья» – рекордсменом этого турнира по количеству трофеев (5).
- Первая игра в Испании завершилась нулевой ничьей.
- Стартовый состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Валенсия, Лингард, Янг, Феллайни, Матич, Санчес, Рэшфорд, Лукаку.
- Стартовый состав «Севильи»: Рико, Кьер, Эскудеро, Меркадо, Лангле, Васкес, Банега, Сарабия, Нзонзи, Корреа, Муриэль.
Лучшие моменты
Корреа выигрывает воздух после углового и направляет мяч над перекладиной.Открыть видео
Феллайни обыгрывается в стеночку и сильно бьет - Рико успевает выставить руки.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Aitor Alcalde / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru