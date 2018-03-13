«Проснись, у нас впереди Лига Европы». Фанат «Лацио» провоцирует Нани на драку в самолете

Возвращение из Кальяри в Рим португальский вингер запомнит надолго.

Как сообщает итальянское издание Gazzetta dello Sport, на борту рейса Кальяри – Рим случился неприятный инцидент. В самолете вместе с игроками «Лацио», возвращавшимися с гостевого матча серии А (2:2), находилось несколько фанатов столичной команды.

Надо полагать, они были не очень довольны ничьей с одним из аутсайдеров сезона (в новом году в активе «Кальяри» лишь одна победа). Свои расстроенные чувства один из болельщиков решил продемонстрировать Луишу Нани следующим образом: подошел к задремавшему игроку и не то чтобы по-дружески потрепал его за шею со словами: «Проснись, в четверг у нас Лига Европы в Киеве».

Нани, мягко говоря, был удивлен произошедшим. Спросонья вскочил и в непарламентских выражениях, но парламентских движениях выразил фанату несогласие.

Потасовку пришлось предотвращать силами семерых человек, в том числе, одноклубников Лукаса Лейвы и Уолласа, а также персонала самолета. Сам рейс в результате сел на 20 минут позже ожидаемого. Когда борт приземлился в Риме, зачинщик скандала был оставлен в салоне до тех пор, пока все футболисты не прошли в терминал.

«В Манчестере или где-либо еще я никогда не сталкивался с чем-то подобным», – признался Нани. Непосредственно в этом матче он вышел на замену на 76-й минуте, и хотя римлянам удалось вырвать ничью на последних минутах благодаря отменному удару Чиро Иммобиле, заслуги португальца в этом не было никакой.

В целом, этот матч стал отражением всего сезона Нани. Арендованный у «Валенсии» вингер провел всего 268 минут в серии А и 19 матчей во всех турнирах, почти всегда начиная встречи на скамейке запасных. «Лацио» является самой результативной командой Италии, однако Нани отличился лишь трижды. По окончании сезона он почти наверняка вернется в Испанию. По данным Gazzetta dello Sport, игрок уже поговорил со своим агентом, и если бы не грядущий ЧМ-2018, куда Нани намерен поехать, возможно, в «Лацио» его не было бы уже на следующий день после скандала.

Чемпионат Италии. 2017-18. Тур 28

«Кальяри» (Кальяри) – «Лацио» (Рим) – 2:2 (1:1)

Голы: Паволетти, 25. Барелла, 74 (с пенальти). – Чеппителли, 35. Иммобиле, 90.

«Динамо» (Киев) – «Лацио» – в четверг, 15 марта в 20:50 в прямом эфире «Матч ТВ»!

Фото: globallookpress.com