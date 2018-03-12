Миха Мевля: «Хэппи-энд для «Зенита» еще возможен»

Защитник «Зенита» по пути из Ростова в Санкт-Петербург рассказал о ничьей против своей бывшей команды, о двух подаренных футболках и шансах, которые еще не потеряны.

– С каким настроением лично вы ехали в Ростов?

– У меня осталась очень хорошая память о времени, проведенном в «Ростове». Мы тогда здорово выступили как в еврокубках, так и в чемпионате. Но, конечно же, я хотел выиграть этот матч с «Зенитом».

– Знакомые в городе у вас остались? Встречались с ними?

– Мы довольно поздно заселились в субботу в гостиницу и почти сразу после ужина отправились отдыхать. А на следующий день в 14:00 уже матч. Так что времени встречаться со знакомыми просто не было.

– Неужели даже на стадионе с кем-то из «Ростова» не пообщались?

– Успел с ребятами несколькими словами перекинуться. Но по пути на поле, о многом не поговоришь (улыбается).

– Дмитрий Полоз в качестве сувенира вез кому-то в Ростов свою футболку. Вы свою тоже подарили?

– Да, причем сразу две. Когда менялись майками после игры и потом еще из раздевалки отдал футболки двум друзьям по «Ростову». Ингассону и Вилюшу.

– Что скажете непосредственно об игре?

– Поле было очень тяжелым для обеих команд. Мне кажется, толком играть в футбол или во всяком случае показывать качественную игру на таком газоне практически невозможно. Оставалось бороться за мяч.

– Вы когда-нибудь видели в Ростове столь же некачественное поле?

– Когда играли с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, оно было примерно таким же.

– Почему так происходит в Ростове, который находится на юге России?

– Об этом как раз успел спросить у знакомых. Они тоже считают, что это странно. Говорят, во время паузы в чемпионате на «Олимпе 2» специально никто не играл и не тренировался. Более того, поле вроде как удобряли и специально готовили к весне, чтобы футболистам было на нем комфортно. Тем удивительнее его состояние.

– Такие поля в первую очередь мешают более техничным командам?

– Конечно. Будь поле получше, мы показали бы более качественный футбол. А так мяч прыгал, «дробил», менял направление во время передач. Контролировать его было не просто. На то, чтобы остановить или обработать мяч в таких условиях, тоже больше секунд тратишь.

– Устаешь тоже быстрее?

– Ну в общем – да.

– Травма Мамманы может быть связана с жестким покрытием?

– Тяжело сказать. Футбол такая игра – никогда заранее не предскажешь, что тебя ждет. К тому же у нас контактный вид спорта. Что касается Эмануэля, то все мы желаем ему здоровья и скорейшего возвращения в команду.

– В какой степени его травма повлияла на команду в начале матча?

– Маммана – очень значимый для «Зенита» игрок. С ним на поле было бы лучше.

– А в итоге без него пришлось перестраиваться и менять изначальный план на игру?

– Да, мы его изменили. С другой стороны, профессиональные футболисты должны уметь это делать.

– Почему тогда «Зенит» не выиграл и вообще не может забить в третьем матче чемпионата подряд?

– Это, конечно, так. И проблема именно в том, что не можем забить. Но я не могу сказать, почему именно так получается. Тренируемся мы практически каждый день, работаем над этим…

– Бранислав Иванович сказал сразу после матча с «Ростовом»: «Стоит забить и выиграть, как дальше пойдет». Согласны с партнером по обороне?

– Да. Как я уже сказал, все мы абсолютно нормально и с полной отдачей работаем на тренировках. Причем одинаковое внимание уделяется как игре в защите, так и в нападении. Но без голов в официальных матчах, как известно, выиграть невозможно. Будем биться в следующих матчах, чтобы наконец-то отправить мяч в сетку.

– То есть в плане физического состояния команда в порядке?

– Могу говорить в данном случае только за себя. И ответ – да.

– Игра «Ростова» была грубой?

– Для российской лиги жесткая борьба – это в принципе типично. И мы были готовы к такому. А травмы, как я уже сказал – часть футбола.

– Перспектива борьбы за «золото» теперь стала еще более туманной?

– Я бы не стал так говорить. Предпочитаю быть оптимистом и верить, что все еще возможно. Включая хэппи-энд для «Зенита». Во всяком случае, руки точно нельзя опускать. К тому же борьба между преследователями «Локомотива» за путевки в Лигу чемпионов очень серьезная. Думаю, она продлится вплоть до последнего тура. Для болельщиков это очень интересно.

– Ближайший матч «Зенита» – с «Лейпцигом» в Лиге Европы. Как оцените перспективы вашей команды на арене «Санкт-Петербург» после 1:2 в Германии?

– Считаю, в Лейпциге был хороший матч. А благодаря голу Кришито мысли накануне ответной встречи – позитивные. Считаю, при наших болельщиках и полном стадионе мы вполне способны отыграться и пройти дальше.

– Но как говорили футболисты «Зенита» в Германии, для этого в Петербурге надо играть несколько иначе. Как именно?

– В команде много игроков, причем разноплановых. Это в свою очередь позволяет варьировать тактику.

– Сразу после «Лейпцига» для «Зенита» наступает перерыв. Это хорошо или плохо?

– Сейчас этот факт так сходу не оценишь. Ребята разъедутся по национальным сборным, а там посмотрим, что будет.

– Вы тоже едете в сборную Словении?

– Да. На матчи с Австрией и Белоруссией. Вы, наверное, знаете, что в нашей сборной сменился главный тренер. Им стал Томаж Кавчич. А это значит, наша национальная команда начинает новую историю. Надеюсь, после того как мы не попали на ЧМ-2018, начнем ее хорошо.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Сергей Пивоваров, Сергей Циммерман