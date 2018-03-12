Миранчук и Фернандеш не позволяют «Спартаку» сократить отрыв

Миранчук и Фернандеш не позволяют «Спартаку» сократить отрыв

19:56

«Локомотив» еще в первом тайме снял все вопросы об исходе матча с «Уралом».

Первый же опасный момент у ворот хозяев завершился голом Антона Миранчука, удачно сыгравшего на добивании.

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А вскоре Фернандеш реализовал пенальти за снос Эдера.

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На 25-й минуте счет должен был становиться крупнее, но Коломейцев крайне неуклюже сыграл головой с близкого расстояния.

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Эдер был активен в этот день, но самому забить было не суждено.

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Под занавес встречи Эль-Кабир лишил «Урал» возможности провести гол престижа.

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Отрыв лидера в восемь очков сохранился. Причем, «Локомотиву» для этого потребовалось куда меньше усилий, чем ближайшему преследователю.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Урал» (Екатеринбург) – «Локомотив» (Москва) – 0:2 (0:2)

Голы: Миранчук, 11 (ВИДЕО). Фернандеш, 15 (с пенальти) (ВИДЕО).

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

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