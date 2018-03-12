Журналисты устроили бойкот «Лиону». Соперник ЦСКА – в эпицентре медиаскандала

Все благодаря президенту клуба Жан-Мишелю Оласу.

Что случилось?

В пятницу должна была состояться предматчевая пресс-конференция «Лиона». Между двумя еврокубковыми играми с ЦСКА французская команда встречалась в воскресенье с «Каном». В какой-то степени можно сказать, что мероприятие состоялось, только в не совсем привычном формате.

Придя в зал, полузащитник Люка Тузар обнаружил пустые кресла и стоящего с листом бумаги человека. От лица всего журналистского сообщества тот зачитал игроку послание: «Вследствие сделанных в твиттере злобных, лживых и неприемлемых записей президентом клуба Жаном-Мишелем Оласом в адрес консультанта и журналиста мы решили игнорировать мероприятия по подготовке к воскресному матчу с «Каном». Поэтому участия в пресс-конференции мы не станем принимать. Просим прощения. Это действие не направлено ни лично против вас, ни против команды или тренерского штаба».

Тузар отнесся к случившемуся спокойно. Тренеру «Лиона» Бруно Женезио после такого в зале появляться смысла не было.

О каких твитах речь?

8 марта Олас выложил в соцсетях следующее фото, подписав его: «Лион» вылетает из Москвы на чартере, который заказал клуб. Мы позволяем журналистам возвращаться домой первым классом в лучших условиях, быть рядом с игроками и руководством, а они отвечают несправедливой критикой. «Лион» на самом деле честный и щедрый клуб». Одним из хэштегов Олас сделал @Le_Progres – название одной из французских газет.

Сутками ранее президент «Лиона» оставил в твиттере еще одно сообщение в адрес Николя Пюйдебо, бывшего голкипера команды, в качестве приглашенного эксперта пишущего сейчас колонки на официальный сайт клуба, а заодно участвующего в телеэфирах. «Когда я слышу, как он критикует клуб, мне не остается ничего, кроме как вспомнить игрока «Лиона», который так и не научился побеждать».

Какова была реакция журналистов?

Мессадж не очень понравился работникам Le Progres, которые назвали заявление ложью. «Нам пытаются сказать, что мы куплены. Но на самом деле издание всегда само оплачивает перелеты и проживание журналистов», - сказал один из сотрудников газеты.

На стороне издания выступили Национальный союз журналистов (SNJ) и Союз спортивных журналистов Франции (UJSF). Собственно, ответная акция и стала выражением этой поддержки.

Что говорят в «Лионе»?

В ту же пятницу клуб сделал официальное заявление, в котором говорится: «Лион» осуждает любые проявления злобы, лжи или недостойного поведения, которые ошибочно приписываются президенту клуба, а также напоминает, что такое сообщение – основываясь на 30-летнем опыте – не совсем обычно и связано оно с защитой самой организации и тренера, которого чрезмерно, систематически и безосновательно критикуют».

По идее, какое-то развитие ситуация должна получить уже послезавтра – на среду запланирована пресс-конференция «Лиона» перед ответным матчем Лиги Европы с ЦСКА.

«Лион» – ЦСКА – в четверг, 15 марта, в 23:00 в прямом эфире «Матч ТВ»!

Фото: globallookpress.com