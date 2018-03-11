«Спартак» вырывает победу на предпоследней минуте: лучшие моменты

«Спартак» вырывает победу на предпоследней минуте: лучшие моменты

19:06
Неимоверно трудная победа над СКА.

Факты о матче: 

- Обыграв СКА 1:0, "Спартак" снова сравнялся по очкам с ЦСКА. 

- В составе "Спартака" в РФПЛ дебютировал алжирец Ханни, который нанес несколько ударов. 

Лучшие моменты: 

Перед игрой состоялось чествование олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова. 

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На 14-й минуте новичок Ханни пробил головой. Не очень сильно

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На 18-й минуте Фернандо пробил куда сильнее - но чуть выше ворот. 

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В середине первого тайма мощный удар нанес все тот же Ханни.

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Через несколько минут Промес получил от Левникова желтую карточку за симуляцию.

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Еще через минуту Промес мог исправиться. Левников назначил пенальти за фол Тубича против Зобнина, но Довбня отбил. 

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Потом уж вратарь СКА поймал такой кураж, что продолжил совершать эффектные сейвы. 

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Перед перерывом шанс открыть счет упустил и Роман Зобнин. 

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Он же мог забить после перерыва.

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Выждав пятнадцать минут после перерыва и не дождавшись голов, Каррера выпустил Мельгарехо и Самедова. Давление на ворота Довбни усилилось. 

Но "Спартак" никак не мог забить. 

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Фантастический момент на 69-й минуте упустил и Самедов.

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Счет все еще 0:0, и за пятнадцать минут до конца Каррера выпустил вместо Промеса Педро Рошу. 

На 85-й минуте Мельгарехо пробил головой. 

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Только на предпоследней минуте Фернандо потрясающим ударом открыл счет! После штрафного за фол на подключившемся в атаку Максимовиче. 

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Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Голы: Фернандо, 90.

Нереализованные пенальти: Промес, 29. 

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru

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