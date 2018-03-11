«Спартак» вырывает победу на предпоследней минуте: лучшие моменты

Неимоверно трудная победа над СКА.

Факты о матче:

- Обыграв СКА 1:0, "Спартак" снова сравнялся по очкам с ЦСКА.

- В составе "Спартака" в РФПЛ дебютировал алжирец Ханни, который нанес несколько ударов.

Лучшие моменты:

Перед игрой состоялось чествование олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова.

На 14-й минуте новичок Ханни пробил головой. Не очень сильно

На 18-й минуте Фернандо пробил куда сильнее - но чуть выше ворот.

В середине первого тайма мощный удар нанес все тот же Ханни.

Через несколько минут Промес получил от Левникова желтую карточку за симуляцию.

Еще через минуту Промес мог исправиться. Левников назначил пенальти за фол Тубича против Зобнина, но Довбня отбил.

Потом уж вратарь СКА поймал такой кураж, что продолжил совершать эффектные сейвы.

Перед перерывом шанс открыть счет упустил и Роман Зобнин.

Он же мог забить после перерыва.

Выждав пятнадцать минут после перерыва и не дождавшись голов, Каррера выпустил Мельгарехо и Самедова. Давление на ворота Довбни усилилось.

Но "Спартак" никак не мог забить.

Фантастический момент на 69-й минуте упустил и Самедов.

Счет все еще 0:0, и за пятнадцать минут до конца Каррера выпустил вместо Промеса Педро Рошу.

На 85-й минуте Мельгарехо пробил головой.

Только на предпоследней минуте Фернандо потрясающим ударом открыл счет! После штрафного за фол на подключившемся в атаку Максимовиче.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)

Голы: Фернандо, 90.

Нереализованные пенальти: Промес, 29.

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru