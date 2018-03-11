«Спартак» вырывает победу на предпоследней минуте: лучшие моменты

Факты о матче:
- Обыграв СКА 1:0, "Спартак" снова сравнялся по очкам с ЦСКА.
- В составе "Спартака" в РФПЛ дебютировал алжирец Ханни, который нанес несколько ударов.
Лучшие моменты:
Перед игрой состоялось чествование олимпийского чемпиона Мельбурна Алексея Парамонова.Открыть видео
На 14-й минуте новичок Ханни пробил головой. Не очень сильноОткрыть видео
На 18-й минуте Фернандо пробил куда сильнее - но чуть выше ворот.Открыть видео
В середине первого тайма мощный удар нанес все тот же Ханни.Открыть видео
Через несколько минут Промес получил от Левникова желтую карточку за симуляцию.Открыть видео
Еще через минуту Промес мог исправиться. Левников назначил пенальти за фол Тубича против Зобнина, но Довбня отбил.Открыть видео
Потом уж вратарь СКА поймал такой кураж, что продолжил совершать эффектные сейвы.Открыть видео
Перед перерывом шанс открыть счет упустил и Роман Зобнин.Открыть видео
Он же мог забить после перерыва.Открыть видео
Выждав пятнадцать минут после перерыва и не дождавшись голов, Каррера выпустил Мельгарехо и Самедова. Давление на ворота Довбни усилилось.
Но "Спартак" никак не мог забить.Открыть видео
Фантастический момент на 69-й минуте упустил и Самедов.Открыть видео
Счет все еще 0:0, и за пятнадцать минут до конца Каррера выпустил вместо Промеса Педро Рошу.
На 85-й минуте Мельгарехо пробил головой.Открыть видео
Только на предпоследней минуте Фернандо потрясающим ударом открыл счет! После штрафного за фол на подключившемся в атаку Максимовиче.Открыть видео
Чемпионат России. 2017-18. Тур 22
«Спартак» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — 1:0 (0:0)
Голы: Фернандо, 90.
Нереализованные пенальти: Промес, 29.
Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru