«Динамо» останавливает «Краснодар». Выручают Шунин и штанга

Команда Игоря Шалимова не сумела забить в Химках.

Московские динамовцы в очередной раз доказали, что им проще добиться результата в матчах с фаворитами, чем аутсайдерами и середняками. Дома команда поделила очки с «Краснодаром» (0:0), который до игры занимал второе место в турнирной таблице.

Вплоть до середины тайма «Динамо» выглядело опаснее на чужой половине поля.

Пристрелку начал Ташаев.

Рауш опасно исполнял стандарт, но опять же подвела точность.

А затем в дело вступила защита хозяев. И вратарь Антон Шунин.

Когда же голкипер не мог прийти на помощь, выручал каркас ворот.

На последних минутах Соу даже мог принести победу бело-голубым, но удар у легионера толком не получился.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Динамо» (Москва) — «Краснодар» (Краснодар) — 0:0

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