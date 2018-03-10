«Бавария» дома продолжает издеваться над «Гамбургом». 50 голов за 8 матчей!

«Бавария» дома продолжает издеваться над «Гамбургом». 50 голов за 8 матчей!

19:22

В Мюнхене сегодня никто ничему не удивлялся.

6:0, 5:0, 9:2, 3:1, 8:0, 5:0, 8:0 – вот результаты домашних матчей «Баварии» против «Гамбурга» за предыдущие семь сезонов. Каждый раз, как «динозавры» приезжают в Мюнхен, они получают по полной.

Не стал исключением и этот год. Уже в первые полчаса в воротах гостей побывало три мяча. После перерыва были забит четвертый с пятым. Хет-трик оформил Роберт Левандовски. Но самый красивый гол - на счету Франка Рибери.

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Чемпионат Германии. 2017-18. Тур 26

«Бавария» (Мюнхен) — «Гамбург» (Гамбург) — 6:0 (3:0)

Голы: Рибери, 8 (ВИДЕО), 81 (ВИДЕО). Левандовский, 12 (ВИДЕО), 19 (ВИДЕО), 90 (с пенальти). Роббен, 55 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Левандовский, 86.

Фото: globallookpress.com

Текстовая трансляция и статистика матча

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