Автогол, который едва не лишил «МЮ» победы над «Ливерпулем»

Эрий Бейи оказался единственным, кто сумел переиграть в этот день Давида Де Хеа.

Жозе Моуринью впервые в рамках английской премьер-лиги победил Юргена Клоппа. Португальцу сильно помог дубль форварда «Юнайтед» Маркуса Рэшфорда еще в первом тайме.

После перерыва у ворот хозяев случился странный эпизод, закончившийся голом «Ливерпуля». Защитник Бейи, пытаясь прервать прострел, переправил мяч в ближний угол. Де Хеа был бессилен.

Победная серия «МЮ» в чемпионате Англии составляет три матча. За титул команда уже вряд ли поборется, но серьезный шаг для прямого попадания в следующую Лигу чемпионов сделан.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 30

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) – «Ливерпуль» (Ливерпуль) – 2:1 (2:0)

Голы: Рэшфорд, 14 (ВИДЕО), 24 (ВИДЕО) – Бейи, 66 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика

Фото: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru