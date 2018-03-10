Клопп – самый неудобный соперник для Моуринью. Жозе, извини, сегодня вновь без победы

На матч с «Ливерпулем» у главного тренера «Манчестер Юнайтед» будет дополнительная мотивация.

«Ливерпуль» будет стараться обойти «Ман Юнайтед» в турнирной таблице и взобраться на второе место. Мохамед Салах – оторваться от навязчивого Гарри Кейна в гонке бомбардиров. А Лориус Кариус – доказывать, что он не зря занял место в основе мерсисайдцев.

Но самым заряженным на этот матч человеком будет все-таки Жозе Моуринью. Португальский специалист встретится с тренером, которого он, как говорится, терпеть ненавидит. Нет, там нет личной неприязни и словесной войны, как с Конте. Нет столь давней истории взаимоотношений, как с Гвардиолой. Но есть статистика, согласно которой Моуринью одержал лишь одну победу над Юргеном Клоппом. И то после нее он был сильно разочарован.

Та победа случилась в ответном полуфинале Лиги чемпионов-2012/13. Немногим ранее дортмундская «Боруссия» катком прошлась по мадридскому «Реалу» на своем поле, фактически обеспечив себе участие в решающем матче. Команда Моуринью, к его чести, билась в Испании до последнего и могла склонить чашу весов в свою пользу, но одного мяча ей все-таки не хватило.

Ни до, ни после этого Жозе не выигрывал у Клоппа, будь то работа в «Реале», «Челси» или «МЮ». Чуть более года назад манкунианцы отскочили на своем поле благодаря голу Златана Ибрагимовича. Во встрече первого круга этого сезона было скучно, но если и выделить какой-то один ключевой момент, то это опять же будет сэйв Давида Де Хеа, вратаря «Юнайтед».

Сегодня соперники сойдутся друг с другом в 200-й раз в истории. У Арсена Венгера, как известно, с юбилеями обычно не очень. Посмотрим, что на этот счет у Клоппа с Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – в прямом эфире в 15:25 на канале «Матч! Футбол 1»

Фото: globallookpress.com