Шоу имени Вилкова. Что творил арбитр матча «Амкар» – «Арсенал»

Четыре безумных эпизода из Перми, которые заранее перебили все, что еще может случиться в этом туре РФПЛ.

Нижегородский судья Михаил Вилков стал самым заметным персонажем первого матча 22-го тура премьер-лиги.

10-я минута. Дзюба в борьбе с защитником падает, арбитр назначает пенальти. На повторе видно, что форвард, во-первых, скорее сам цеплялся за соперника, отставляя ногу, а во-вторых, фол, если и был, то за пределами штрафной площади. Артем открывает счет, будучи первым на добивании после своего же плохого удара с «точки».

76-я минута. Легионер «Амкара» Фегор Огуде в атаке отпускает от себя мяч и наступает на ногу Сергею Ткачеву. Очевидного намерения сделать оппоненту больно и сыграть грубо, кажется, не было. Тем не менее Вилков сразу показывает красную карточку.

80-я минута. Проходит совсем немного времени, и хозяева остаются вдевятером. Белоруков зачем-то играет рукой в собственной штрафной (возможно, это явилось результатом единоборства все с тем же Дзюбой, но оправдание так себе). Судья назначает пенальти, уже более верный, чем в первом тайме. «Арсенал» предоставленным шансом не пользуется, и счет остается прежним. Прежним остается и взгляд Вадима Евсеева – таким мы его видели давным-давно в Уэльсе.

После игры Евсеев отказался обсуждать судейство: «Есть органы, которые принимают решение, они будут обсуждать».

За арбитра пришлось извиняться его начальнику. Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что в матче были совершены грубые ошибки, отметив, что у Вилкова «будет достаточно времени, чтобы посидеть и подумать, когда он намерен работать на том уровне, на который он рекомендован». По всей видимости, рассчитывать на возвращение на поле рефери в этом сезоне не приходится. Скорее всего, оно и к лучшему.

Фото: ФК «Амкар»

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Амкар» (Пермь) – «Арсенал» (Тула) – 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 11 (ВИДЕО). Ткачев, 83 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Дзюба, 11. Кангва, 82.

Удаления: Огуде, 77. Белоруков, 80.