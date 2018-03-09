Дзюба уже забивает за Тулу. И сразу со скандалом

Дзюба уже забивает за Тулу. И сразу со скандалом

20:15
«Арсенал» с Артемом выиграл два матча из двух. Но был ли пенальти?

У «Амкара» были вопросы к этому 11-метровому. Впрочем, его-то Дзюба как раз не забил, а счет открыл несколько секунд спустя – только с добивания.

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Чтобы разговоров было меньше, команда Миодрага Божовича в конце матча забила еще раз и выиграла 2:0.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 11 (ВИДЕО). Ткачев, 83 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Дзюба, 11. Кангва, 82.

Удаления: Огуде, 77. Белоруков, 80. 

Фото: РИА Новости/Андрей Варенков

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