Дзюба уже забивает за Тулу. И сразу со скандалом

«Арсенал» с Артемом выиграл два матча из двух. Но был ли пенальти?

У «Амкара» были вопросы к этому 11-метровому. Впрочем, его-то Дзюба как раз не забил, а счет открыл несколько секунд спустя – только с добивания.

Чтобы разговоров было меньше, команда Миодрага Божовича в конце матча забила еще раз и выиграла 2:0.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 22

«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 0:2 (0:1)

Голы: Дзюба, 11 (ВИДЕО). Ткачев, 83 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Дзюба, 11. Кангва, 82.

Удаления: Огуде, 77. Белоруков, 80.

Фото: РИА Новости/Андрей Варенков