Дзюба уже забивает за Тулу. И сразу со скандалом

У «Амкара» были вопросы к этому 11-метровому. Впрочем, его-то Дзюба как раз не забил, а счет открыл несколько секунд спустя – только с добивания.Открыть видео
Чтобы разговоров было меньше, команда Миодрага Божовича в конце матча забила еще раз и выиграла 2:0.
Чемпионат России. 2017-18. Тур 22
«Амкар» (Пермь) — «Арсенал» (Тула) — 0:2 (0:1)
Голы: Дзюба, 11 (ВИДЕО). Ткачев, 83 (ВИДЕО).
Нереализованные пенальти: Дзюба, 11. Кангва, 82.
Удаления: Огуде, 77. Белоруков, 80.
Фото: РИА Новости/Андрей Варенков