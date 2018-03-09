Что Семин сказал про Гильерме. Итоги матча «Локомотив» - «Атлетико»

Репортаж «Матч ТВ» из Мадрида, где атака «Локомотива» была хуже мадридских женщин на митингах 8 марта.

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То же самое говорили после матча Неманья Пейчинович и Диего Симеоне. Шансов у «Локомотива» не было. Никаких. Поначалу гостям удавалось прихватывать Косту и Гризманна, сдерживать фланговых Коке и Корреа, выводить на эмоции Симеоне на бровке, но все рухнуло на 22-й минуте.

Антон Миранчук сделал то, что против «Атлетико» нельзя делать ни при каких обстоятельствах. Он потерял мяч при выходе из обороны, когда «Локомотив» начал раскрываться. Миранчук ошибся не только грубо, но и глупо, пытаясь по-пижонски прокинуть Хименеса между ног. Глупость в том, что рядом открывался брат, ему можно было отдать на вбегание в свободную зону. Простой эпизод. Смутился после похвалы Симеоне?

– Конечно, это очень грубая ошибка. Уровень надежности должен быть значительно выше, чем он был в этом матче. «Атлетико» наказал нас за ошибки.

Вместо самой перспективной контратаки в матче «Локомотив» получил гол. Сауль не стал выдумывать и пробил с 30 метров. Гилерме оказался не готов к спасению. Это было настолько буднично для «Атлетико», что Симеоне, который до этого находился за пределами разметки чаще, чем в пределах, что-то спокойно обсуждал с помощником. Гол после ошибки соперника для «Атлетико» – рутина.

Атлетико – Локомотив. 1:0. Сауль Ньигес

– Гилерме мог выручить, он обязан брать такие мячи, – Семин.

До гола Гилерме махнул мимо прострела, голевого удара издали не ожидал, но главный цирковой номер с его участием случился после. Коста находился в офсайде и оставил мяч Гризманну: для Гилерме француз не авторитет, поэтому вместо того, чтобы выбить в аут, вратарь пошел в обводку. Получилось очень плохо.

Атлетико – Локомотив. Гилерме оставил пустые ворота

Краснее Гилерме после эпизода была только подсветка крыши «Ванда Метрополитано». Бразилец поднял руки, извиняясь и показывая, что он в порядке, но это было не так. Он поплыл, как Виталий Денисов в игре с «Ниццей». Кстати, Денисов даже не попал в заявку, хоть и прилетел в Мадрид. Вопрос: «Почему, Виталий?». Ответ: «Спросите у тренера». Не захотел говорить и Гилерме: выглянул – увидел толпу – обошел за стендами. Так же поступил и Илья Геркус.

В Испании 8 марта – не выходной, но праздничный день. Правда, отмечают его очень непривычно для нас. Женщины ходят по улицам не с тюльпанами и праздничными прическами, а с плакатами и листовками. По всему Мадриду проходят демонстрации, протесты, пикеты: участницы требуют соблюдения прав, уважения, равенства. Чтобы ни депутат, ни начальник, ни коллега – никто не позволял себе относиться к женщинам неуважительно.

Так вот, атака «Локомотива» на протяжении всего матча была менее настойчивой. Женщины требовали уверенно, громко, местами дерзко, а «Локо» атаковал вяло, пассивно и постоянно проигрывал борьбу. В первом тайме вратарь «Атлетико» Вернер коснулся мяча 8 раз, единственный удар в створ его ворот состоялся на 78-й минуте. А ведь это был дебют парня, который заменил травмированного Яна Облака.

– Вернер провел неплохой матч, хоть у него и не было возможности себя проявить, – Симеоне.

Обычно «Локомотив» прибавляет во вторых таймах после трепки от Семина в раздевалке. Но в этом матче клубу из Москвы ничего не помогло. «Локомотив» без Фарфана и Ари так и не перепарковал автобус. Потерявшегося без поддержки Эдера было некем заменить.

Можно было укрепить только опорную зону – Коломейцевым, Тарасовым, Михаликом – и фланги обороны – Лысовым и Ротенбергом, если последних можно назвать укреплением в таком матче. После финального свистка Семин что-то экспрессивно объяснял Лысову, начав лекцию с тычка пальцем в свой висок.

Атлетико – Локомотив. 3:0. Коке

– Хорошо, что он впервые сыграл в матче такого уровня. У каждого бывают ошибки. Ошибались и до него. Он почувствовал атмосферу, как играть против футболистов мирового уровня, – остывший Семин на пресс-конференции.

Также тренер «Локо» сказал, что ему ни разу не было стыдно за команду на «Ванда Метрополитано». Стыдиться действительно нечего, на месте «Локомотива» в Мадриде любой русский клуб выглядел бы беспомощно.

– Давайте поговорим о сегодняшнем матче, а потом будем говорить о том, на чем нам нужно сосредоточиться. На «Атлетико» может закончиться [путь] любой команды. И очень быстро, – Семин.

– Не стал бы предвосхищать события. Многое может зависеть от климата, стадиона, как мы адаптируемся… На стадии плей-офф Лиги Европы возможно все.

Самое забавное, что Симеоне говорил это с очень серьезным лицом. В Москве «Локомотив» должен победить «Атлетико» 4:0 или 5:1, но сначала нужно обыграть «Урал». Он ждет лидера РФПЛ уже в понедельник.

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф