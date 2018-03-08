«Мы не можем бесконечно выезжать на защите». Первое поражение ЦСКА в этом году

«Лион» победил 1:0.

13 990 зрителей, собравшихся в четверг на «ВЭБ-Арене», увидели осмысленные атаки ЦСКА лишь в первой четверти матча. Пару раз хорошие моменты выпадали Мусе, но тот оба раза сплоховал: сначала не обработал мяч, а потом пробил во вратаря. То же самое во втором тайме: только теперь уже Муса споткнулся в момент, когда мяч летел к нему от Дзагоева.

А через пару минут «Лион» забил. В первом тайме атаки французов вязли в песке, которым щедро посыпали поле, но после углового Депая состояние газона им не помешало: Марсело влетел в штрафную и легко перепрыгнул Березуцкого. «Марсело забил со стандарта уже в третий раз в этом сезоне», - похвастался после финального свистка тренер «Лиона» Бруно Женезио.

Фанаты ЦСКА зарядили: «Верим в команду!» - а Гончаренко скомандовал администратору команды Сергею Якунчикову звать Витинью. За двадцать пять минут тот четырнадцать раз коснулся мяча, но, кроме удара в стенку сразу после выхода на поле, никакой опасности не создал.

- Почему Витинью не вышел с первых минут? - спросили после игры Гончаренко.

- Когда мы осенью играли три матча в неделю, ему было тяжело, поэтому планируем таким образом сохранять его свежесть.

- Мы могли забить больше одного мяча, - сказал Бруно Женезио. - Наши игроки весь матч очень неплохо выглядели физически. Мы победили в трудных погодных условиях. Поле было далеко от идеального.

- Почему мало ваших фанатов прилетело в Москву?

- Ехать далеко. Возможно, и дорога слишком дорогая для болельщиков.

- Успеет ли восстановиться Фекир к ответному матчу?

- Есть большая вероятность, что он сыграет уже в воскресенье.

- Вас порадовало, что команда забила со стандарта?

- Отчасти, потому что до этого ЦСКА не пропускал после угловых. Но, повторюсь, мы обязаны были забить больше голов - находясь перед воротами, наши футболисты должны действовать более эффективно.

На 83-й минуте Гончаренко выпустил вместо Дзагоева хорвата Бистровича, снабдив его запиской со схемой перестроений. Выбежав на поле, Кристиян передал бумажку Натхо, тот быстро изучил ее, спрятал в гетру и на пальцах объяснил игрокам, как нужно перестроиться: ЦСКА перешел на игру в четыре защитника, причем левым стал Кучаев, а правым Набабкин. Активно провести последние минуты удалось благодаря другой замене - Чалов появился вместо Мусы. Сначала Федор пробил головой в угол, и Лопеш с трудом забрал мяч, а на последней минуте отвоевал мяч для Натхо, но тот не попал по воротам.

- Исходя из того, как развивалась игра, мы не заслуживали поражения - но футбол не приемлет таких комментариев, - отметил Гончаренко. - К сожалению, мы пока не можем нащупать атакующие действия, они достаточно сумбурны. Мы не можем бесконечно выезжать на защите. Сильно дробило поле, и мы много мячей теряли - как на ведении, так и на передачах.

- Как оцените первый матч Бистровича?

- В конце было много сумбура, пока тяжело оценивать. Пока просто поздравлю его с дебютом.

- Довольно ли действиями Кучаева и Миланова на флангах?

- Не доволен ни тем, ни тем. В первом тайме они ничего не предложили в атаке.

- О чем вы просили в записке, которую Бистрович передал Натхо?

- Ничего нового или секретного: перестроения - просто их много, поэтому так удобнее передать их команде.

- Оправдан ли перевод в нападение Вернблума?

- Понтус эффективно действует на любой позиции, его уровень игры везде высок. Мы ищем наилучшие атакующие варианты.

- Какие ожидания перед ответным матчем?

- Мы сейчас думаем, как играть в Грозном. Победить в чемпионате нам тоже очень важно. В Лион же поедем для того, чтобы исправить ситуацию. Забитый на выезде гол многое изменит.

Вопрос только, кому его забивать? Муса пока не вписан в игру, Витинью все никак не вернет себе вдохновение прошлой весны, а Вернблум не в состоянии еженедельно забивать победные мячи. Судя по последним минутам, хороший шанс выйти в Лионе в старте - у Чалова. Хуже, чем в четверг, точно не будет.

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«ЦСКА» (Москва) — «Лион» (Лион) — 0:1 (0:0)

Гол: Марсело, 68 (ВИДЕО).

Фото: ПФК ЦСКА