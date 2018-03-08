Акинфеев сначала спасает ЦСКА, а затем теряет ворота. ЦСКА уступает «Лиону»

Это был не лучший вечер для голкиперов российских команд.

Факты о матче:

ЦСКА на своем поле проиграл «Лиону» (0:1), пропустив единственный мяч от защитника Марсело в середине второго тайма.

Ответная игра состоится во Франции через неделю.

На предыдущей стадии команда Виктора Гончаренко по сумме двух матчей прошла «Црвену Звезду» (0:0, 1:0).

Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Дзагоев, Вернблум, Миланов, Головин, Натхо, Муса.

Стартовый состав «Лиона»: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Морель, Ауар, Тузар, Траоре, Ндомбеле, Депай, Диас.

Армейцы активно начали встречи, и хороший момент Мусы нашел свое завершение в руках голкипера «Лиона».

На исходе часа игры Акинфеев делает блестящий сэйф после штрафного.

0:1. Однако спустя всего семь минут он же ошибается на выходе, и гости открывают счет благодаря угловому.

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«ЦСКА» (Москва) — «Лион» (Лион) — 0:1 (0:0)

Гол: Марсело, 68 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото: РИА Новости/Владимир Песня