Акинфеев сначала спасает ЦСКА, а затем теряет ворота. ЦСКА уступает «Лиону»

Это был не лучший вечер для голкиперов российских команд.
Факты о матче:
- ЦСКА на своем поле проиграл «Лиону» (0:1), пропустив единственный мяч от защитника Марсело в середине второго тайма.
- Ответная игра состоится во Франции через неделю.
- На предыдущей стадии команда Виктора Гончаренко по сумме двух матчей прошла «Црвену Звезду» (0:0, 1:0).
- Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Дзагоев, Вернблум, Миланов, Головин, Натхо, Муса.
- Стартовый состав «Лиона»: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Морель, Ауар, Тузар, Траоре, Ндомбеле, Депай, Диас.
Армейцы активно начали встречи, и хороший момент Мусы нашел свое завершение в руках голкипера «Лиона».Открыть видео
На исходе часа игры Акинфеев делает блестящий сэйф после штрафного.Открыть видео
0:1. Однако спустя всего семь минут он же ошибается на выходе, и гости открывают счет благодаря угловому.Открыть видео
Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала
«ЦСКА» (Москва) — «Лион» (Лион) — 0:1 (0:0)
Гол: Марсело, 68 (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото: РИА Новости/Владимир Песня