Акинфеев сначала спасает ЦСКА, а затем теряет ворота. ЦСКА уступает «Лиону»

Акинфеев сначала спасает ЦСКА, а затем теряет ворота. ЦСКА уступает «Лиону»

8 марта 22:54

Это был не лучший вечер для голкиперов российских команд.

Факты о матче:

  • ЦСКА на своем поле проиграл «Лиону» (0:1), пропустив единственный мяч от защитника Марсело в середине второго тайма.
  • Ответная игра состоится во Франции через неделю.
  • На предыдущей стадии команда Виктора Гончаренко по сумме двух матчей прошла «Црвену Звезду» (0:0, 1:0).
  • Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Набабкин, Кучаев, Дзагоев, Вернблум, Миланов, Головин, Натхо, Муса.
  • Стартовый состав «Лиона»: Антони Лопеш, Марсело, Марсал, Тете, Морель, Ауар, Тузар, Траоре, Ндомбеле, Депай, Диас.

Армейцы активно начали встречи, и хороший момент Мусы нашел свое завершение в руках голкипера «Лиона».

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На исходе часа игры Акинфеев делает блестящий сэйф после штрафного.

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0:1. Однако спустя всего семь минут он же ошибается на выходе, и гости открывают счет благодаря угловому.

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Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«ЦСКА» (Москва) — «Лион» (Лион) — 0:1 (0:0)

Гол: Марсело, 68 (ВИДЕО).

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

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