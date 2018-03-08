«Зенит» проигрывает «Лейпцигу», но забивает в гостях. Лучшие моменты

Кришито спасает шансы Петербурга.

В Лейпциге одноименный клуб обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.

Два других российских клуба сегодня тоже проиграли: ЦСКА дома «Лиону» (0:1), а «Локомотив» в гостях «Атлетико» (0:3).

Все голы были забиты во втором тайме. У хозяев это сделали Брума и Вернер.

Ответный матч - 15 марта в Санкт-Петербурге. «Зенит» устроит счет 1:0 или любая победа крупнее одного мяча.

На 86-й минуте Доменико Кришито ударом со штрафного забил важнейший выездной гол и сократил отставание до минимума.

Если «Зениту» стоило кого-то бояться в первом тайме, то Тимо Вернера.

На 25-й минуте победитель и лучший бомбардир Кубка конфередаций-2017 пробил еще опаснее.

А на 36-й «Лейпциг» был ближе всего к голу: Форсберг попал в штангу! Но пока по-прежнему 0:0.

Во втором тайме «Зенит» уже не так удачлив. Не забивает сам – и пропускает в свои.

56-я минута, Брума, 1:0. И шикарный пас Вернера.

Через две минуты Вернер мог забивать сам. Удар не особо получился, но Лунев все-таки хорош.

Интересная и долгая атака «Зенита», которая не заканчивается ничем, кроме спотыкания Кузяева о свою же ногу.

А на 77-й Вернер все-таки забивает. 2:0.

Уже казалось, что все плохо. Но на 86-й минуте блестящая подкрутка Кришито очень мощно повышает шансы «Зенита» перед ответным матчем.

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«Лейпциг» (Лейпциг) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)

Голы: Брума, 56 (ВИДЕО). Вернер, 77 (ВИДЕО). — Кришито, 86 (ВИДЕО).

Прямая трансляция

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович