«Зенит» проигрывает «Лейпцигу», но забивает в гостях. Лучшие моменты

- В Лейпциге одноименный клуб обыграл «Зенит» из Санкт-Петербурга в первом матче 1/8 финала Лиги Европы - 2:1.
- Два других российских клуба сегодня тоже проиграли: ЦСКА дома «Лиону» (0:1), а «Локомотив» в гостях «Атлетико» (0:3).
- Все голы были забиты во втором тайме. У хозяев это сделали Брума и Вернер.
- Ответный матч - 15 марта в Санкт-Петербурге. «Зенит» устроит счет 1:0 или любая победа крупнее одного мяча.
- На 86-й минуте Доменико Кришито ударом со штрафного забил важнейший выездной гол и сократил отставание до минимума.
Если «Зениту» стоило кого-то бояться в первом тайме, то Тимо Вернера.Открыть видео
На 25-й минуте победитель и лучший бомбардир Кубка конфередаций-2017 пробил еще опаснее.Открыть видео
А на 36-й «Лейпциг» был ближе всего к голу: Форсберг попал в штангу! Но пока по-прежнему 0:0.Открыть видео
Во втором тайме «Зенит» уже не так удачлив. Не забивает сам – и пропускает в свои.Открыть видео
56-я минута, Брума, 1:0. И шикарный пас Вернера.Открыть видео
Через две минуты Вернер мог забивать сам. Удар не особо получился, но Лунев все-таки хорош.Открыть видео
Интересная и долгая атака «Зенита», которая не заканчивается ничем, кроме спотыкания Кузяева о свою же ногу.Открыть видео
А на 77-й Вернер все-таки забивает. 2:0.Открыть видео
Уже казалось, что все плохо. Но на 86-й минуте блестящая подкрутка Кришито очень мощно повышает шансы «Зенита» перед ответным матчем.Открыть видео
Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала
«Лейпциг» (Лейпциг) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:1 (0:0)
Голы: Брума, 56 (ВИДЕО). Вернер, 77 (ВИДЕО). — Кришито, 86 (ВИДЕО).
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович