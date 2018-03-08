«Атлетико» отгрузил трешку «Локомотиву». Как это было

Мадридский «Атлетико» разгромил московский «Локомотив» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

В первом тайме единственный гол фантастическим ударом с 30 метров забил Сауль Ньигес.

В самом начале и самом конце второго тайма «Атлетико» снова забивал – это сделали Диего Коста и Коке.

Ответный матч – 15 марта в Москве.

На 19-й минуте «Локомотив» заставил болельщиков «Атлетико» нервничать. Это было редко.

Но их тут же обрадовал Сауль Ньигес. Фантастический удар с 30 метров! Без шансов для Гильерме.

А вот здесь вратарь «Локо» мог привезти. Куда он вообще побежал? Но Гризманн простил.

«Локомотив» вышел на второй тайм на две минуты позже хозяев. Диего Коста расстреливает вратаря москвичей.

На 58-й минуте у «Атлетико» были основания просить пенальти за руку в штрафной, но судья простил «Локо» и Ведрана Чорлуку.

Моментов у гостей до перерыва было мало, а после – стало еще меньше. Но уже приходится радоваться и этому – на 78-й минуте Лысов неплохо проверил Акселя Вернера с дистанции.

Но в момент, когда уже можно было готовиться к ответному матчу в надежде на помощь российских морозов, «Атлетико» решил не откладывать с выходом в четвертьфинал. Это Коке.

Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала

«Атлетико» (Мадрид) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)

Голы: Ньигес, 22 (ВИДЕО). Коста, 47 (ВИДЕО). Коке, 90 (ВИДЕО).

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Фото: ФК «Локомотив»