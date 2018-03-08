«Атлетико» отгрузил трешку «Локомотиву». Как это было

Мадридский «Атлетико» разгромил московский «Локомотив» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
- В первом тайме единственный гол фантастическим ударом с 30 метров забил Сауль Ньигес.
- В самом начале и самом конце второго тайма «Атлетико» снова забивал – это сделали Диего Коста и Коке.
- Ответный матч – 15 марта в Москве.
На 19-й минуте «Локомотив» заставил болельщиков «Атлетико» нервничать. Это было редко.Открыть видео
Но их тут же обрадовал Сауль Ньигес. Фантастический удар с 30 метров! Без шансов для Гильерме.Открыть видео
А вот здесь вратарь «Локо» мог привезти. Куда он вообще побежал? Но Гризманн простил.Открыть видео
«Локомотив» вышел на второй тайм на две минуты позже хозяев. Диего Коста расстреливает вратаря москвичей.Открыть видео
На 58-й минуте у «Атлетико» были основания просить пенальти за руку в штрафной, но судья простил «Локо» и Ведрана Чорлуку.Открыть видео
Моментов у гостей до перерыва было мало, а после – стало еще меньше. Но уже приходится радоваться и этому – на 78-й минуте Лысов неплохо проверил Акселя Вернера с дистанции.Открыть видео
Но в момент, когда уже можно было готовиться к ответному матчу в надежде на помощь российских морозов, «Атлетико» решил не откладывать с выходом в четвертьфинал. Это Коке.Открыть видео
Лига Европы. Основной турнир. 1/8 финала
«Атлетико» (Мадрид) — «Локомотив» (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Ньигес, 22 (ВИДЕО). Коста, 47 (ВИДЕО). Коке, 90 (ВИДЕО).
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Фото: ФК «Локомотив»