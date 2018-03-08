Бранислав Иванович: «Главная задача в Лейпциге — забить самим»

Накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы в Германии защитник «Зенита» рассказал, что думает о сопернике, как себя чувствует в 34 года и каким образом он вернулся на поле, пропустив большую часть зимней подготовки. Прямая трансляция матча «Лейпциг» – «Зенит» – в 23:00 на «Матч ТВ».

Забитцера не забыл

– Отошли уже от ничьей с «Амкаром»?

– Тот матч в прошлом – все равно ничего в нем не вернешь. Поэтому надо было временно выбросить из головы чемпионат России, сосредоточится на «Лейпциге» и готовиться к нему. Тем более немецкая команда – очень серьезный соперник. У нас плотный график, один матч моментально сменятся другим – значит, надо уметь быстро переключаться.

– «Лейпциг» хоть чем-то похож на «Селтик»?

– Нет. Это совсем другая команда. Крайне опасная, играющая в агрессивный футбол. «Лейпциг» много атакует, любит это делать, а вот обороняться – не очень. В его составе быстрые, напористые игроки. Думаю, нас ждет самый сложный на данный момент матч.

– Считается, «Зениту» и самому в чем-то проще играть именно с такими командами?

– Посмотрим. Первая игра из двух, если она на выезде, – всегда тяжелая. Главная задача в такой ситуации – постараться забить. Этот фактор многое значит перед ответной встречей. Но и пропускать самим нежелательно. Для этого в Лейпциге должны отработать как единое целое. Считаю, физически и психологически мы готовы.

– Вы по ходу карьеры не раз встречались с немецкими командами. Какой из этих матчей запомнили?

– Они, конечно, были, но это не имеет никакого значения, потому что сейчас все будет по-другому. Тем более все клубы из Германии примерно одинаковые: любят атаковать, владеть мячом, предпочитают агрессивный футбол.

– В «Лейпциге» играет полузащитник сборной Австрии Забитцер, которого вы наверняка помните по отборочному циклу к ЧМ-2018?

– Не забыл. Хороший футболист. Но у «Лейпцига» много разноплановых игроков, что позволяет ему варьировать тактику. Надо сделать все, чтобы остановить соперника.

Стадиону в Питере не хватает только одного – завоеванных здесь титулов «Зенита»

– В день ответного матча с «Селтиком» вам исполнилось 34 года. С учетом вашего гола праздник, видимо, удался?

– Да, хорошо вышло, и было что отпраздновать (улыбается). Но самое главное, мы выиграли и прошли дальше.

– Комбинация с вашим входом в свободную зону в штрафной – наигранная?

– Так и есть. Здорово, что все получилось. Причем в самом начале матча. Это значительно облегчило «Зениту» жизнь. Но это, как вы понимаете, не единственная наша комбинация при исполнении стандартов. Есть и другие. Будем стараться использовать и их тоже.

– Комбинация из матча с «Селтиком» работает, только когда вы правый защитник, или когда центральный – тоже?

– Думаю, все секреты на эту тему раскрывать не стоит (улыбается).

– В прошлом году вы забили первый гол на арене «Санкт-Петербург». Отличились на новом газоне первым и в 2018-м. Ваш стадион?

– Мы еще не начали здесь играть, а я уже говорил, что это очень красивая и хорошая арена. Мне кажется, все кто здесь оказываются – футболисты, журналисты, болельщики, – получают большое удовольствие. Стадиону не хватает лишь одного: чтобы «Зенит» завоевал здесь титул. Но это – впереди.

На 34 года себя не ощущаю

– Большую часть предсезонной подготовки вы вынуждены были работать вне общей группы. Как в таком случае удалось моментально вписаться в игру с тем же «Селтиком»?

– Отчасти, наверное, опыт помог. Но не могу сказать, что только он. Когда стал заниматься вместе со всеми за две недели до официальных игр, вкалывал больше остальных. Рад, что все получилось. Теперь полностью готов, хотя все равно надо продолжать трудиться. Благо, каждая тренировка достаточно тяжелая. Зато все физически готовы замечательно.

– Что с вами все-таки произошло зимой?

– Возникла проблема с глазом. На данный момент все, слава богу, нормально. Так что в будущее смотрю с оптимизмом.

– На сборах, когда все работали на поле, вы часто в одиночку крутили педали, занимались на других тренажерах. Грустно было?

– Когда ты травмирован, много пропускаешь и не можешь выходить на занятия вместе со всеми, думаю, это самое тяжелое состояние для любого футболиста. Зато когда возвращаешься – удовольствия получаешь в два раза больше. И желание работать – огромное. Правда, сейчас лучше забыть о том же «Селтике». И в Лиге Европы, и в чемпионате еще долгий путь к успеху.

– Заниматься в тренажерном зале во время сборов, наверное, можно было не в Турции или Дубае, а в Петербурге или Сербии. В такой ситуации лучше быть рядом с командой или одному?

– Я сам до конца не знаю ответ на этот вопрос (улыбается). В какой-то момент думаешь: хорошо, что ты все-таки с ребятами. А иногда очень больно смотреть, как все тренируются, а ты ничего этого делать не можешь. Но все это уже позади, что не может не радовать.

– Чем в 34 года отличаетесь от себя, скажем, 10-летней давности?

– В первую очередь не чувствую, что мне 34, и это хорошо (смеется). Постараюсь и дальше быть готовым к каждому дню на поле, к каждой тренировке. На данный момент доволен тем, как все происходит. Плюс у меня огромная мотивация выступить на чемпионате мира и выиграть чемпионат России.

– ЧМ, судя по всему, волей-неволей проникает в мысли всех, кто в нем будет участвовать?

– Как я уже сказал, «Зенит» сейчас играет через каждые три дня, и времени думать о чем-то еще просто нет. Но на заднем плане все равно что-то такое в голове присутствует. Что чемпионат мира уже не за горами.

– Сборная Сербии будет базироваться в Калининграде. Вам, наверное, было бы проще в Петербурге?

– Возможно, но я уверен, что все города и базы окажутся готовы одинаково хорошо. Да и наш футбольный союз сделает все, чтобы Сербия тренировалась и жила в прекрасных условиях.

– В заключение не самый серьезный вопрос. Слышали ли вы, что некоторые сборные попросили сделать на их российских базах шестиметровые заборы?

– Просто некоторые тренеры, видимо, хотят скрыть от посторонних глаз свои тактические наработки, чтобы потом удивить соперников. Хотя, на мой взгляд, в современном футболе сюрпризов уже нет.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, ФК «Зенит»