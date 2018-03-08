За что Симеоне похвалил Семина? Мадрид готовится принять «Локомотив»

Плакаты Месси в Мадриде, «автобус» Семина и новый стадион «Атлетико». Репортаж «Матч ТВ» перед 1/8 Лиги Европы.

В среду одна из двух главных спортивных газет Мадрида AS вышла с заголовком «По арке с триумфом», объединив успех «Реала» в противостоянии с «ПСЖ» и парижскую Триумфальную арку. Испанец, который переводил этот заголовок, искренне восхищался его красотой.



Далее шли материалы по матчу на 15 (!) страницах, затем – разворот о вылете «Порту» Касильяса из Лиги чемпионов и только потом газета начала разогревать читателей перед матчем второго клуба Мадрида и чемпионата Испании. «Атлетико» в Мадриде по-прежнему младший брат, несмотря на фантастический прогресс во всем: результаты, трансферы, новый стадион. Прежде всего, он уступает по числу аудитории и ее социальному статусу.

Мадрид – преуспевающий город, местами аристократический на фоне остальной Испании. За «Атлетико» исторически болеет рабочий класс – его представителей здесь меньше, чем офисных воротничков. Конечно, в этом историческом разделении есть доля стереотипа, оно не является аксиомой и не мешает клубным магазинам «Атлетико» располагаться на центральных улицах, а плакатам Торреса висеть рядом с Роналду и Месси. Да, плакаты Месси в Мадриде встречаются довольно часто.

– Болельщики «Атлетико» не самые громкие, но самые… вульгарные что ли. В их кричалках много мата, но беспокоиться болельщикам «Локомотива» не стоит. Здесь точно не повторятся события в Бильбао, – рассказал соотечественник, который живет и работает в Мадриде.

Основной мотив превью от AS: «Атлетико» – хозяин Лиги Европы, который перерос уровень турнира, но если уж сложилось в нем выступить, то обязательно победит. В доказательство издание приводит прогрессивный график «Атлетико» в рейтинге УЕФА: с 2007 года «Атлетико» поднялся на 62 строчки и на данный момент занимает четвертое место.

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Кстати, у нас вышел текст о том, как «Локомотив» играл с «Атлетико» в 2007 году с воспоминаниями участников. Семин тогда был президентом, и, скажем так, несильно поддерживал главного тренера Анатолия Бышовца. Это немного, самую малость напоминает осеннюю ситуацию в «Локомотиве»-2017. Почитайте.

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Также AS подкрепляет материал котировками букмекеров – они оценивают шансы на победу команды Симеоне в ЛЕ с коэффициентами 3,1 – 3,5. Затем идут «Арсенал» и «Боруссия» (7), «Лацио» (10), «Лейпциг» (11), «Лион», «Милан», «Спортинг» (все – 13). Ни одного российского клуба в первой восьмерке нет. «Локомотив» вовсе имеет наименьшие шансы на успех. Простая логика: попали на «Атлетико», до свидания.

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«Локомотив» представляют через Фернандеша, который выступал за «Валенсию» с 2007 по 2011 годы с перерывами на аренды в «Эвертон» и «Бешикташ». Представляют коротко и сдержанно. Забил три «Ницце», забил как-то «Атлетико» за «Валенсию» в Лиге Европы-2009/10. «Локомотив» как команда широкой аудитории здесь неинтересен.





– Мы фавориты? Журналисты всегда навешивают ярлыки, но это не важно. Важно, что будет в реальности, на поле в четверг, – начал пресс-конференцию перед матчем Диего Симеоне.

Пресс-конференция Юрия Семина началась ярче. Очень интересовало, почему на такой матч не полетели лидеры – Ари и Фарфан. После «Спартака» Семин сказал, что поберег их. Казалось, что поберег для «Атлетико», но нет: их готовят к решающим матчам РФПЛ:

– Все очень просто: они еще не восстановились после полученных травм. Конечно, это потеря… Два ведущих игрока, но это футбол.

– Отсутствие Фарфана и Ари означает, что вы делаете ставку на чемпионат?

– Я не хочу рисковать их здоровьем, при рецидиве они могут выпасть надолго. Нам это невыгодно.

Отсутствие двух ведущих футболистов атаки «Локо», форма «Атлетико» и поддержка «Ванда Метрополитано» указывают на то, что «Локомотив» будет парковать автобус. Семин не отрицает:

– Иногда будем парковать автобус, иногда – не будем. Ведь все зависит не только от нас… Вы помните матч «Барселона» – «Челси»? «Челси» тогда припарковал автобус, но забил и прошел дальше.

Новый стадион «Атлетико» «Ванда Метрополитано» пока не обжит, отделочные работы ведутся до сих пор, но это не мешает ему выглядеть величественно как внутри, так и снаружи. Вместимость – 67 700 зрителей.

На матче ожидается около 50 тысяч зрителей. Продано 45 тысяч абонементов с правом посещения Лиги Европы, плюс в продажу поступит 15 тысяч билетов. Однако в клубе сомневаются, что обладатели абонементов придут, а продажи будут высокими: 19:00 – очень неудобное время для местных – они не празднуют 8 марта.

Испанские журналисты задали Семину два вопроса. Про возможные проблемы с фанатами из России Семин ответил дежурно: беспокоиться не о чем. Другой вопрос: устроит ли вас поражение с минимальным счетом:

– Нет, не очень [устроит], но мы понимаем, что нам предстоит матч с одной из лучших команд Европы. Я иногда привожу «Атлетико» в пример своим игрокам. Они всегда играют на пределе – это их отличительная черта. Вероятно, это передалось команде от тренера – он был таким игроком, таким стал и тренером.

Что касается Симеоне, то он был немногословен и очень сдержан. Большой контраст с тем, как он ведет себя на бровке. Удивил лишь однажды, когда дал понять, что знает кого-то из «Локомотива», извинившись, что не произносит их фамилию:

– Боюсь ошибиться в произношении, но мне нравятся близнецы. Они очень хорошо играют, они хороши физически, видят поле. Извините, что не называю фамилию – боюсь ошибиться.

Также Симеоне сделал комплимент Семину:

– Семин – способный, сильный тренер. Он всегда передает игрокам свои идеи, заряжает энергией. Счет в матче с «Ниццей» был 0:2, но «Локомотив» смог перевернуть матч. Знаем, что «Локомотив» стабилен, он лидирует в РФПЛ.

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И завершил разговор красивым уходом от ответа на вопрос, как скоро в «Атлетико» совсем не останется игроков. Это связано с слухами об уходе Гризманна летом:

– Мы не можем на это повлиять, но мы можем выдать великолепный матч завтра, чтобы люди были довольны нашей игрой.

Лига Европы. 1/8 финала. Атлетико – Локомотив. 1-й матч

Фото: globallookpress.com, Sportbox.ru / Севастьян Терлецкий, Sportbox.ru / Егор Кузнецов

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