Будущий чемпион Англии обыграл действующего. Лучшие моменты матча

«Ман Сити» - «Челси» - 1:0.

Перед игрой «Челси» отставал от «Ман Сити» на 22 очка, но все еще считался действующим чемпионом. Игроки Гвардиолы с первых минут здорово прессинговали на чужой половине поля и ослабили хватку только к середине первого тайма. Одним из следствий этого стала желтая карточка манчестерца Зинченко. Срывая атаку «Челси», украинец сфолил на Викторе Мозесе. К концу тайма «Сити" вернул себе преимущество, и сразу после перерыва Бернарду Силва забил победный мяч, замкнув передачу Давида Сильвы. Вскоре после этого Виктор Мозес упустил шанс сравнять счет. Команде Конте не помог и выход Оливье Жиру с Альваро Моратой.

«Ман Сити» выиграл 1:0 и сохранил 18-очковый отрыв от идущего вторым «Ливерпуля». «Челси» же теперь отделяют от четвертого места 5 очков.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 29

«Манчестер Сити» (Манчестер) — «Челси» (Лондон) — 1:0 (0:0)

Гол: Бернарду, 46 (ВИДЕО).

Фото анонса: Laurence Griffiths / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru