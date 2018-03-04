«Русский музей» на арене «Санкт-Петербург», гнев Манчини и невозмутимость Евсеева

Корреспондент «Матч ТВ» о том, что происходило вокруг и во время первой весенней игры «Зенита» в чемпионате России, после которой обычно спокойный главный тренер сине-бело-голубых не смог сдержать эмоций.

На футбол по морю

В день матча «Зенит» - «Амкар» в Петербурге заметно потеплело: с «-15» до «-8». Лед в городских реках и водоемах от этого не растаял, зато петербуржцы перестали кутаться на улицах с головы до ног. Более того, воспользовавшись случаем, нашли еще один, и, надо сказать, оригинальный способ, как добраться до арены «Санкт-Петербург». А именно — пешком по замерзшим Средней Невке и Финскому заливу. Благо матч оказался дневным, и над Северной столицей вовсю светло солнце. Особенным шиком было пройтись под Яхтенным мостом и там сфотографироваться. И правда, ведь совершенно не факт, что следующая весна окажется такой же морозной и можно будет сделать подобный снимок с сине-бело-голубым шарфом на шее.

Культура и физкультура

А внутри самой арены «Санкт-Петербург» болельщиков как всегда ждала масса развлечений.

При этом, пожалуй, главным событием стала выставка, организованная знаменитым «Русским музеем». Чего только стоила картина Малевича «Спортсмены». Тем более что ее разноцветные герои в какой-то момент «ожили» и с удовольствием фотографировались со всеми желающими.

- Физкультуру со спортом и культуру многое объединяет, - высказал мнение пришедший на матч директор «Русского музея» Владимир Гусев. - Отмечу, что это не первая наша акция с «Зенитом». И не последняя. Сейчас готовим целую программу сотрудничества. У нас же в этом году юбилей — 120 лет.

- В «Русском музее» наберется такое количество картин на спортивную тему, чтобы организовать большую выставку?

- Безусловно. Подобная экспозиция как раз запланирована на период проведения чемпионата мира. Кроме того, есть идея пригласить на экскурсию команду «Зенит», - раскрыл секреты Гусев.

В другом фойе с болельщиками общались прославленные олимпийские чемпионы. В частности, легкоатлетка Татьяна Казанкина и гимнаст Александр Дитятин.

- Если честно, на арене «Санкт-Петербург» впервые, - признался Дитятин. - Грандиозное сооружение. Очень приятно здесь находиться. Атмосфера праздничная. Надеюсь, «Зенит» не подведет.

- А я здесь уже бывала, - рассказала в свою очередь Татьяна Казанкина, - И даже вела репортаж с Геннадием Орловым, когда год назад проводился первый матч с участием строителей. Тогда еще не все было доделано. Но все равно арена произвела большое впечатление. А теперь и вовсе - шик-блеск.

Еще один уголок «Фан-променада», видимо под влиянием недавней зимней Олимпиады, был полностью посвящен хоккею. Здесь можно было поиграть как в его настольную разновидность, так и махнуть настоящей клюшкой по настоящей шайбе. Причем по воротам, в которых стоял нарисованный вратарь. Но когда мальчишки попадали в свободные зоны, то, прямо как в известной песне, за воротами победной молнией начинал пульсировать фонарь.

Оздоев начинает и уходит на скамейку

Оторваться от забав на арене «Санкт-Петербург», очевидно, было не так-то просто, поскольку все 41 500 зрителей заняли свои места не сразу. Те же, кто сделал это со стартовым свистком, обнаружили, что в составе «Зенита» дебютировал Магомед Оздоев. Причем на позиции левого полузащитника при схеме 4-4-2.

Совсем недавно перешедший в стан сине-бело-голубых хавбек не тушевался, часто предлагал себя в свободных зонах. В конце первой половины он и вовсе решился на дальний удар, которых так не хватало в игре «Зенита», но промахнулся.

А в начале второго тайма, сразу после того как проиграл забег оппоненту из «Амкара», был заменен. Шла 52-я минута.

- Не самый удачный матч Оздоева. Но это дебют. А они не всегда у всех получаются. Вообще же у этого футболиста большой потенциал и есть куда расти, - так Роберто Манчини оценил первую игру новичка «Зенита».

К тому моменту, когда россиянин уступил свое место аргентинцу Ригони, происходящее на поле уже больше напоминало регби, нежели футбол. Сплошные единоборства, стычки, падения. Неудивительно, что страсти достигли высокого накала и перекинулись в том числе на трибуны.

Когда же «Зенит» сначала остался вдесятером, а потом и вовсе вдевятером (по две карточки получили Ерохин и Кришито), обстановка наэлектризовалась до предела.

Масла в огонь арбитр Сельдяков подлил еще и тем, что сначала добавил к основному времени 5 минут, однако почти тут же показал — матч окончен, прошу в подтрибунное помещение. Так на рефери, вероятнее всего, подействовал голкипер «Амкара» Артур Нигматуллин, которого, по его словам, забросали таким количеством монет, что в штрафной можно было собрать не одну тысячу рублей.

Впрочем, Сельдяков снова передумал и 5 минут компенсированного времени вернул. На последней из них «Зенит» под рев трибун едва не забил, однако под их же разочарованный вздох матч так и закончился нулевой ничьей. Зато желтых карточек набралось 11 - на целую команду.

Кому «катастрофа», а кому «эмоции»

Несколько отдельных слов надо сказать о том, чем этот матч стал для тренеров «Амкара» и «Зенита». Как известно, за пару дней до игры Гаджи Гаджиев подал в отставку с поста рулевого пермяков. Тем не менее он приехал и в Санкт-Петербург, и на одноименную арену. Правда, игрой команды уже руководил Вадим Евсеев. В первом тайме он по большей частью прохаживался по технической зоне, предпочитая держать руки в карманах спортивной экипировки.

После перерыва эти руки уже практически все время жестикулировали, периодически аплодируя игрокам «Амкара». Кроме того, можно было увидеть и поднятый вверх большой палец.

Роберто Манчини в свою очередь по обыкновению был в костюме. И во втором тайме места себе не находил. Ну а после финального свистка наставники команд окончательно превратились в полные противоположности.

Манчини скрылся в подтрибунном помещении — Евсеев пошел на поле жать руки своим подопечным.

На пресс-конференцию итальянец впервые пришел без пиджака и впервые же выдал весьма эмоциональный монолог.

- Арбитр сегодняшний — лучший в мире, России и Европе, таков мой комментарий, - сам начал разговор главный тренер «Зенита». - Судейство было катастрофой. Не понимаю, почему матч обслуживал тот же арбитр, что и в Грозном. То есть тот же, что и в заключительном нашем матче перед паузой в чемпионате. Это мне кажется странным.

Ничего подобного от специалиста с Апеннин в России ранее слышать не приходилось.

Зато Вадим Евсеев выглядел у микрофона абсолютно спокойным и непроницаемым.

- Роберто Манчини назвал судейство Сельдякова «катастрофой»? В чем она? Раз он так считает — это его мнение. Мое — играли достойно две команды, - заявил и.о. главного тренера «Амкара». А следующей фразой и вовсе вызвал в зале улыбки: - Надо держать эмоции при себе, а не выставлять их напоказ.

Слышать это от человека, который в 2003 году после матча Уэльс — Россия на весь мир выдал в камеру знаменитую непечатную фразу, согласитесь, довольно забавно.

Как бы там ни было, Евсеев заработал свой первый балл в новой должности, а «Зенит» явно два очка потерял. А с ними и шансы на золото? Впрочем, об этом пока говорить все же рано.

Чемпионат России. 2017-18. Тур 21

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Амкар» (Пермь) — 0:0

Удаления: Ерохин, 67. Кришито, 90. — Зайцев, 90.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Сергей Циммерман