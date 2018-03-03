«Ростов» на вырост. Роман Трушечкин - о новом шоу Валерия Карпина

А «Краснодар» Игоря Шалимова уже второй.

Город Краснодар и его стадион – идеальное место для возвращения Валерия Карпина в тренерскую профессию. Он продолжает работать в телевизионном кадре, только декорация масштабнее, а такой красивой картинки в нашем футболе получить больше нельзя ни из одного города. Хотя следующий на очереди новый стадион вскоре откроется как раз в Ростове-на-Дону, и вот там Карпину уже впору заводить собственную авторскую программу.

Наверное, острее он мог начать только против «Спартака». Но это было бы слишком в лоб, так густо краски сгущать опасно. «Краснодар» был очень хорош как вызов для тренера Карпина. Это команда, к которой осенью, когда Игоря Шалимова заподозрили в хроническом неумении играть против равных себе на результат, Карпина настойчиво подталкивало безликое общественное мнение. Но его более осведомленная элита возражала, что Сергей Галицкий не сможет сработаться с тренером, который не терпит внешнего воздействия.

Очень чувствовалось, что этому «Ростову» было стыдно быть просто тенью «Краснодара». Безропотно отходить на позицию второго номера, смиренно принимать удел команды контратак. На своей половине поля ростовчане высидели только первые минуты. Видно, что Карпин не дрессирует их на охрану периметра, а натаскивает их кусаться по всей площади поля. Для этого новый «Ростов» разместил в центре поля такую тройку, какая в хоккее составила бы четвертое боевое звено: Гацкан – Гулиев – Шомуродов. Матерый и злой вожак плюс два неутомимых юных бойца. И надо сказать, центральный круг они растолкали. Отжали Перейру и Мамаева к флангам, затенили Шатова, обеспечив зенитовцу маловыразительный арендный дебют.

Только с Каборе они не справились до конца, хотя сумели отодвинуть его к краснодарской штрафной. Но Шарль просто сменил амплитуду передач, ведь он и длинно умеет играть, и вот на Смолова издалека долго уже летит передача, которой суждено стать голевой.

Центр обороны, видимо, Карпин пока радикально перестраивать не решился. Посреди сезона на такое можно отважиться только с принципиально новыми исполнителями. Пока тройка Макеев – Вилюш – Ингассон – наследие времен Леонида Кучука. Который, в свою очередь, опирался на систему, внедренную еще Курбаном Бердыевым. Смотрится так, будто каждый новый оттиск выглядит все бледнее. Хотя любые выводы сейчас не должны принимать форму приговора: оборона «Ростова» имела дело с одной из самых агрессивных линий нападения в лиге, с ее теперь уже единолично лучшим бомбардиром в составе.

Пропуская первый мяч, Макеев и Песьяков подставились, как в шашках, когда соперник берет одним ударом в два прыжка: защитник не закрыл бьющего, но закрыл обзор вратарю, который сплоховал на линии. Забавно: бывшие спартаковцы Карпина в командах под руководством других тренеров играют как будто надежнее. Возможно, им особенно тяжело справляться именно с его требовательным характером. Но тут тоже не стоит забегать далеко вперед.

Тем более что другой бывший – Паршивлюк – стал лучшим игроком «Ростова» в этом поражении. Видно, что задание играть по всему флангу, но не быть при этом крайним, когда соперник атакует левым крылом, Паршивлюку по вкусу. Он раскрылся в этом маятниковом амплуа. Смело атаковал, летал по полю, закатывал мяч в «домик» Каборе и выкатывал его обратно.

А его зеркальный коллега слева – Скопинцев – стал настоящим откровением матча. Мы и не знали, что умеем производить таких футболистов: 21 год, подбородок и кок надо лбом – от Супермена, а левая нога и смекалка – не иначе, от самого Левши. Скопинцев – первая ласточка русского реэкспорта игроков. «Зенит» совсем юным продал его в Германию, потом – Австрия и Калининград, 10 мячей за «Балтику» в осенней ФНЛ, и вот взрослый дебют, в котором парень с ходу выставляет на пенальти опытного Шишкина. Теперь ждем, что покажет в «Динамо» еще один игрок немецкой мануфактуры – Рауш. А вот лидера этого цеха, защитника Караваева, мы пока обратно в России не дождались, хотя слухи на его счет сквозили через открытую зимнюю трансферную форточку.

«Ростов» показал себя командой, с которой будет трудно всем. Это команда злая и колючая, но которая при этом хочет играть в футбол, контролировать мяч и не пытается сразу забросить его вперед, избегает плохо подготовленных атак.

А «Краснодар» хорош своим упрямством в выбранной линии. Потому что эта линия – красива. У Шалимова кружева плетутся из стальной проволоки, у него не только перепас, но и прессинг. Минимальные изменения в составе, привычный рисунок игры. Отлично готовый к весне Смолов. И когда вы пересматриваете третий гол, с ферзевым рывком Гранквиста по левому краю, вспомните, пожалуйста, о том, что тренера этой волевой и боевитой команды почтеннейшая публика толкала к отставке. А он почему-то не послушал и движется в сторону Лиги чемпионов.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Чемпионат России. 2017-18. Тур 21

«Краснодар» (Краснодар) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 3:1 (1:1)

Голы: Смолов, 28 (ВИДЕО), 60 (с пенальти) (ВИДЕО). Мамаев, 89 (ВИДЕО) — Ионов, 45 (с пенальти) (ВИДЕО).