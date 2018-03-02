Чего ждать от главного матча года в Испании?

Нет, речь не о класико.

Ничью «Барселоны» на Канарских островах ждали. Она была нужна примерно всем как доказательство того, что интрига в примере жива (не то что в этих ваших премьер-лигах да бундеслигах!). Как свидетельство того, что технологии должны добраться до чемпионата как можно быстрее, иначе судьи загубят все доброе и вечное (и уже в пятницу последовало официальное заявление о внедрении VAR со следующего сезона). Как подтверждение того, что «Барса» не совсем в порядке и когда-нибудь кто-нибудь ее все-таки обыграет.

Все так. Только первый – и самый важный из перечисленных – факт может снова стать гипотезой, если завтра «Атлетико» не победит на «Камп Ноу». Насколько легко это будет сделать набравшей ход и выглядящей сейчас ярче остальных команде страны? Если забыть все, что было раньше, то задача вроде как выполнима.

Остановить Гризманна прямо сейчас под силу разве что обоим Диего – Симеоне (если начнет экспериментировать с составом и придумывать велосипед) и Косте (если не будет делиться мячом с партнером по атаке). У «Атлетико» восьмиматчевая победная серия во всех турнирах, причем в шести их этих игр команда не пропускала голов. В очной встрече первого круга в Мадриде ближе к победе был опять же «Атлетико», позволив «Барселоне» сравнять счет уже в заключительную десятиминутку. Если брать цифры только этого календарного года, мадридцы были бы лидерами, опережая каталонцев на 4 очка.

Однако слишком много в обеих командах людей, на которых будет давить (приятно или нет – уже другой момент) весь предыдущий опыт. Тот же Симеоне еще ни разу не побеждал «Барсу» в примере, будучи тренером «Атлетико». Ни дома, ни в гостях (12 матчей, 8 поражений, разница мячей 10-21). Да, его команда выигрывала чемпионат на «Камп Ноу», отжав важнейшую ничью в 2014-м. Но сегодня нужно не одно, а все три очка. Нужно не упираться самим, а выталкивать соперника за пределы ринга. Сейчас ничья фактически сделает уже самих каталонцев досрочными чемпионами.

В декабре команда Вальверде была в похожей ситуации. Неожиданная потеря очков с «Сельтой» (2:2) и победа «Валенсии» в следующем туре сократили отрыв лидера всего до двух баллов. Но прошли ровно сутки, и «Барселона» довольно легко взяла все три очка на выезде у крепкого «Вильярреала», а дальше вплоть до февраля только наращивала свое преимущество.

Февраль – в целом не самый любимый месяц для сине-гранатовых. В 2017-м он запомнился крупнейшим поражением сезона (0:4 от «ПСЖ»), годом ранее – прервавшейся десятиматчевой победной серией во всех турнирах (1:1 в Кубке с «Валенсией»), еще ранее – единственным поражением в чемпионате за весь второй круг (0:1 с «Малагой»), в 2014-м – единственным домашним поражением в примере (2:3 от все той же «Валенсии»). На этот период приходится функциональный и физический спад команды, добирающей свое, как правило, по весне.

На дворе март. Самое время сделать это снова.

«Барселона» – «Атлетико» – в воскресенье, 4 марта в 1:10 в прямом эфире «Матч! Футбол 3»

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru