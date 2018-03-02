«Сити» выносит» Арсенал» второй раз за неделю. Венгер, уйди сам!

В Лондоне сегодня жарко.

В прошлые выходные «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (3:0). Сегодня уже в рамках чемпионата страны команда Гвардиола забила столько же практически за полчаса.

0:1. Бернарду Силва бьет, казалось бы, из неудобной ситуации. Но для этих парней удобны на самом деле совершенно любые.

0:2. Следующую голевую атаку вновь начинает Зане. А звершает сыгравший в стеночку с Агуэро Давид Сильва.

0:3.Проходит совсем немного времени, и уже сам Зане издевательски закатывает мяч в сетку.

От большего позора хозяев во втором тайме спас Чех.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 28

«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:3 (0:3)

Голы: Бернарду, 15 (ВИДЕО). Сильва, 28 (ВИДЕО). Зане, 33 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Обамейанг, 53.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: globallookpress.com