«Сити» выносит» Арсенал» второй раз за неделю. Венгер, уйди сам!

«Сити» выносит» Арсенал» второй раз за неделю. Венгер, уйди сам!

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В Лондоне сегодня жарко.

В прошлые выходные «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (3:0). Сегодня уже в рамках чемпионата страны команда Гвардиола забила столько же практически за полчаса.

0:1. Бернарду Силва бьет, казалось бы, из неудобной ситуации. Но для этих парней удобны на самом деле совершенно любые.

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0:2. Следующую голевую атаку вновь начинает Зане. А звершает сыгравший в стеночку с Агуэро Давид Сильва.

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0:3.Проходит совсем немного времени, и уже сам Зане издевательски закатывает мяч в сетку.

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От большего позора хозяев во втором тайме спас Чех.

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Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 28

«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:3 (0:3)

Голы: Бернарду, 15 (ВИДЕО). Сильва, 28 (ВИДЕО). Зане, 33 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Обамейанг, 53.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: globallookpress.com

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