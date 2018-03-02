«Сити» выносит» Арсенал» второй раз за неделю. Венгер, уйди сам!

В Лондоне сегодня жарко.
В прошлые выходные «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в финале Кубка английской лиги (3:0). Сегодня уже в рамках чемпионата страны команда Гвардиола забила столько же практически за полчаса.
0:1. Бернарду Силва бьет, казалось бы, из неудобной ситуации. Но для этих парней удобны на самом деле совершенно любые.Открыть видео
0:2. Следующую голевую атаку вновь начинает Зане. А звершает сыгравший в стеночку с Агуэро Давид Сильва.Открыть видео
0:3.Проходит совсем немного времени, и уже сам Зане издевательски закатывает мяч в сетку.Открыть видео
От большего позора хозяев во втором тайме спас Чех.Открыть видео
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 28
«Арсенал» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:3 (0:3)
Голы: Бернарду, 15 (ВИДЕО). Сильва, 28 (ВИДЕО). Зане, 33 (ВИДЕО).
Нереализованные пенальти: Обамейанг, 53.
Текстовая трансляция и статистика
Фото: globallookpress.com