C нуля и даже ниже. Чемпионат России возвращается

Футбольный сезон возобновляется вместе с наступлением весны, но это неточно: нужно сверяться с погодной сводкой. Особенно после того, как «Спартак» отказался играть кубковый матч в Самаре, а кубковая игра в Санкт-Петербурге тем же вечером состоялась к неудовольствию гостей из «Луча-Энергии». То есть в такие дни календарь с заранее прописанными датами и временем матчей не дает нам никаких гарантий.

В том же Петербурге в субботу, когда «Зенит» должен будет сыграть с «Амкаром», ожидается до «-13». То есть примерно та же погода, что и во время кубкового поединка «Тосно», и Александр Григорян жаловался на формализм подхода: там по ощущениям на холодном ветру все «-20». Как поведет себя «Зенит», имеющий теперь прецедентное право поберечься? Возможно, просто закроет крышу, но такой вариант обогрева есть только у него.

В тот же день в Москве ЦСКА должен будет сыграть с «Уралом» при «-12», а когда главный матч тура на следующий день сведет «Локомотив» со «Спартаком», будет еще на градус холоднее. Но при таком морозе «Локомотив» уже играл в Лиге Европы, а для «Спартака» пропуск кубкового четвертьфинала объективно стал частью подготовительного антуража как раз к этой ключевой игре в чемпионате.

Уфа и Хабаровск, за которые в таких условиях должно быть особенно тревожно, напротив, встретят начало сезона в тепличных условиях: там ожидаются комфортные семь-восемь мороза. Две встречи – в Махачкале и Краснодаре – и вовсе пройдут при положительной температуре. А полюсом холода первого тура становится Тула. Ожидается, что по ходу матча «Арсенал» - «Ахмат» температура воздуха будет понижаться от «-14» до «-18», так что стоит следить за футбольными новостями оттуда с особенным вниманием.

Кто чемпион?

«Локомотив» заблаговременно включил систему обогрева души болельщиков и начинает весну при комфортных «+8» в таблице. В воскресенье, если они не сократятся до угрожающих «+5», расслабляться будет рано, потому что с этого только начнется ключевой отрезок всего сезона. Он продлится 11 дней, в течение которых подопечные Юрия Семина сыграют четыре матча. Довольно интенсивный график, особенно на контрасте с предыдущими неделями, когда команда существует преимущественно в режиме ожидания.

К тому же железнодорожников ждут очень разные вызовы - от противостояния разыгравшемуся Антуану Гризманну до битвы с обладателем Кубка ФНЛ «Уралом». Но тестирование «Ниццей» «Локомотив» прошел успешно, и шансов, что он посыплется подарочными очками, у преследователей нет. «Локомотив» управляет своим сезоном: у него есть аварийный запас в таблице и моральное право так же, как «Спартак», сосредоточиться на внутреннем сезоне, закончив с еврокубками.

Ведь и дальше календарь у лидера с подвохом: ему еще играть со всеми командами нынешней верхней восьмерки, кроме ЦСКА. И ключевой матч ожидается 6 мая с «Зенитом», из которого всю зиму доносятся сигналы о готовности к серьезной погоне за лидером. Там сразу ставилась чемпионская задача, которая должна решаться в один игровой год. Она не снимается, «Зенит» на сборах «подсушился» и предельно мобилизовался для весеннего прыжка.

Четыре команды, за которыми нужно следить

Нас ждут десять стремительных туров, когда основные действия – вокруг титула и в зоне вылета – быстро войдут в стадию развязки, но все-таки за главными событиями постараемся не потерять и уникальные для этого сезона весенние интриги.

Как минимум в двух клубах зимой случилась тотальная перестройка. Обновление, больше приличествующее началу сезона, но в российских условиях зимой для строительства новых команд просто больше времени. Его точно должно было хватить Курбану Бердыеву для реновации «Рубина», где смета расходов на предыдущий недострой потеряла актуальность, и главным снова становится футбол. Мы знаем, как Бердыев работает, поэтому весной «Рубин» должен быть прежде всего крепким.

А «Ростов» Валерия Карпина, видимо - дерзким. Донская команда в пору работы с ней Бердыева успела узнать, как это – иметь свое уникальное лицо, и после этого играть безлико становится совсем неинтересно. Так что Карпина сделать «Ростов» узнаваемым по игре заставляют и внешние ожидания, и, безусловно, внутренние устремления. А первая игра у него – в Краснодаре, принципиальнейший матч на глазах Сергея Галицкого и против команды бывшего товарища по играм Игоря Шалимова.

Еще два клуба заставят нас держать руку на пульсе их угрожаемой жизни, потому что от самочувствия «Амкара» и «Тосно» будут зависеть важные развязки под подолом таблицы. Можно прямо сказать: пермяки и тосненцы управляют судьбой этой нижней и очень нежной части. Для всего турнира важно, чтобы эти команды были насколько это возможно благополучны и привычно боеспособны. И в этом смысле досрочная отставка Гаджи Гаджиева в идеале должна дать нам стойких пермских «россонери», где в роли Гаттузо – ничем ему не уступающий в жесткости Евсеев. Ну, и вся Россия заинтересована в том, чтобы «старый синьор» Погребняк снова стал забивным и помог «Тосно» пережить продажи обоих блеснувших осенью форвардов – Маркова и Заболотного.

Парниковый эффект для защитников

Холодная весна обещает нашей сборной голодное лето, если в теплицах «Арсенала» и «Спартака» не успеет взойти рассада такой важной, без преувеличения, кормовой, культуры, как центральные защитники. Максим Беляев, Иван Новосельцев и Илья Кутепов, возможно, еще не слышат этого, но колокол по ним уже звонит. Это набат. Сама судьба стянула их с печки и водрузила в седло, если, конечно, ваша тройка богатырей не выглядит принципиально иначе. Например, так: Нойштедтер - Березуцкий - Семенов.

Это будут, возможно, самые важные месяцы в истории легионерского лимита. Месяцы, когда он должен выполнить свое природное предназначение и оправдать свое существование. Ведь где, как не в парнике гарантированной игровой практики, нам в такой ситуации наиграть необходимых сборников?

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов, Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru, ФК «Ростов», РИА Новости/Виталий Белоусов