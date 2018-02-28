«Зенит»: из петербургского мороза в римский снег

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, как сине-бело-голубые готовятся к возобновлению чемпионата России в столице Италии.

Как снег на голову

Такого снега Италия не видела 6 лет. Причем по иронии судьбы на Апеннины его вновь привез «Зенит». Тогда, 2012 году, сине-бело-голубые в это же время работали на базе «скуадры адзурры» Коверчано во Флоренции. На этот раз – в Риме. Напомним, именно здесь команда Манчини готовилась к ответной встрече с «Селтиком». Сюда же вернулась, чтобы провести несколько рабочих дней перед возобновлением чемпионата России. Ведь в Петербурге столбик термометра с каждым февральским днем опускается все ниже и ниже.

Предположить же, что снег и холод догонят «Зенит» в Италии, было крайне трудно. Однако вышло именно так. В воскресенье зенитовцы после двух входных провели тренировку на арене «Санкт-Петербург» и вылетели в Рим. А в понедельник Вечный город накрыло фантастическим по местным меркам снегопадом. Из-за него сине-бело-голубые вынуждены были остаться в отеле и провести тренировку в атлетическом зале.

Кроме того, стало ясно, что надо отменять и намеченную на вторник контрольную встречу с клубом серии С «Расинг Фонди» – газон на его стадионе стихийного бедствия не выдержал.

Зато римские мальчишки смогли понять радости своих российских сверстников – от души наиграться в снежки. И даже покидать их, как любят некоторые наши сорванцы, в машины.

В одном отеле с «Миланом»

Когда во вторник утром в Рим прилетел корреспондент «Матч ТВ», над столицей Италии уже вовсю светило солнце. Однако температура оставалась довольно низкой – около 0 градусов. Поэтому последствия понедельничного снегопада были заметны повсюду – от веток совершенно поникших пальм до тротуаров и обочин дорог.

Но отнюдь не меньшее внимание привлекала довольно внушительная толпа, собравшаяся у зенитовского отеля. При этом молодые люди от 7 до 18+ почему-то были в шарфах «Милана» и держали в руках красно-черные футболки.

Впрочем, мысли о том, что автор этих строк перепутал гостиницы или что поклонники «россонери» переключились на «Зенит», оказались неверными. Все было гораздо проще: в эти дни «Милан» и команда из Петербурга живут в одном отеле. Дело в том, что в воскресенье подопечные Дженнаро Гаттузо встречались в рамках чемпионата с «Ромой», а в среду играют здесь же, в Риме, с «Лацио» в рамках Кубка Италии.

Вот миланцы и решили, что возвращаться домой нет смысла. Толпа же провожала игроков прославленного клуба на тренировку. «Зенит» в свою очередь к этому времени с нее уже вернулся: коль скоро распогодилось, чего зря время терять? Более того, по такому случаю Роберто Манчини решил провести в этот день два занятия на поле. Так что вскоре за «Миланом» от парадного подъезда отъехал и «Зенит».

После гола Ригони оставили на дополнительный урок

Место тренировок «Зенит» менять не стал и вновь отправился на поля олимпийского комплекса имени Джулио Онести. Благо, одно из них успели полностью очистить от снега.

– И все же у нас чуть-чуть прохладно, – шутили игроки по пути на газон, узнав, что в Петербурге в это же время минус 20.

В отличие от короткой утренней тренировки, дневная получилась полновесной. Отчасти она стала компенсацией за отмененный контрольный матч, поскольку завершилась двустронней игрой на все поле.

При этом Роберто Манчини перемешал «черных» и «белых» так, что ни в той, ни в другой команде было невозможно узнать стартовый состав недавней встречи с «Селтиком» в Петербурге. Достаточно сказать, что Кокорин и Заболотный играли друг против друга, а Кришито и Жирков – вместе. Кроме того, за одну из команд неутомимо бегал Анатолий Тимощук.

У «Зенита» же в целом настроение при этом было куда лучше, чем когда петербуржцы готовились к ответной игре с «Селтиком».

Что касается итога двусторонки, то благодаря голу Ригони выиграли «черные». Что отнюдь не избавило аргентинца от дополнительного занятия. Его и Антона Заболотного главный тренер попросил остаться на поле и принялся лично отрабатывать с ними варианты вскрытия ворот. При этом передачи от Манчини на Заболотного оказывались ничуть не менее точными, чем от Ригони.

Добавим, что в среду в расписании «Зенита» одна тренировка. И снова на поле. Если, конечно, природа снова не внесет свои коррективы. Как бы там ни было, уже в четверг петербургская команда вернется домой, а в субботу на своем поле примет «Амкар».

Фото: ФК «Зенит»