Автогол, который приснится этой ночью вратарю «Стока»

Самый курьезный мяч тура в английской премьер-лиге.

В матче «Лестера» и «Стока» было забито всего два гола, но запомнятся они надолго. В конце первого тайма защитники хозяев выступили статистами, внимательно отследив проход Шердана Шакири и его удар под дальнюю штангу.

А во второй половине встречи рядовой прострел игрока «лис» с правого фланга смутил голкипера гостей Джека Батленда, переправившего мяч в сетку.

Справедливости ради в концовке Батленд проявил себя молодцом, отразив непростой выстрел.

А также при помощи защитника предотвратил неприятности после выхода Мареза.

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 28

«Лестер Сити» (Лестер) — «Сток Сити» (Сток-он-Трент) — 1:1 (0:1)

Голы: Батлэнд, 70 (ВИДЕО) — Шакири, 43 (ВИДЕО).

Фото: globallookpress.com