Автогол, который приснится этой ночью вратарю «Стока»

Автогол, который приснится этой ночью вратарю «Стока»

24 февраля 20:46

Самый курьезный мяч тура в английской премьер-лиге.

В матче «Лестера» и «Стока» было забито всего два гола, но запомнятся они надолго. В конце первого тайма защитники хозяев выступили статистами, внимательно отследив проход Шердана Шакири и его удар под дальнюю штангу.

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А во второй половине встречи рядовой прострел игрока «лис» с правого фланга смутил голкипера гостей Джека Батленда, переправившего мяч в сетку.

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Справедливости ради в концовке Батленд проявил себя молодцом, отразив непростой выстрел.

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А также при помощи защитника предотвратил неприятности после выхода Мареза.

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Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 28

«Лестер Сити» (Лестер) — «Сток Сити» (Сток-он-Трент) — 1:1 (0:1)

Голы: Батлэнд, 70 (ВИДЕО) — Шакири, 43 (ВИДЕО).

Фото: globallookpress.com

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