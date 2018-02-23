Не повезло… «Зенит», ЦСКА и «Локо» узнали соперников по Лиге Европы

Рассказываем о командах, с которыми российские клубы поспорят за выход в четвертьфинал Лиги Европы.

«Лейпциг» (Германия) – соперник «Зенита»

Титулы: серебряный призер бундеслиги

Рейтинг УЕФА: 99-е место

Как отобрался в плей-офф Лиги Европы: 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов

Соперник по 1/16 финала: «Наполи» (3:1, 0:2)

Текущее положение в чемпионате: 5-е место

Главный тренер: Ральф Хазенхюттль (Австрия)

Звезды: Тимо Вернер (Германия), Наби Кейта (Гвинея), Марсель Забитцер (Австрия)

Еще девять лет назад такого клуба не существовало, а теперь он по праву считается одним из сильнейших в Германии. Правда, на родине «быков» многие недолюбливают за отсутствие истории и наличие богатых владельцев, но результаты говорят сами за себя. «Лейпциг» стал главным открытием прошлого сезона, завоевав статус основного преследователя «Баварии». Серебряные медали чемпионата Германии всего через год после повышения в классе – достижение, достойное уважения.

Несмотря на то что у «Лейпцига» самая молодая команда в бундеслиге (средний возраст – 24,3 года), с борьбой на нескольких фронтах он справляется неплохо. Подопечные Хазенхюттля обросли мяском на групповом этапе Лиги чемпионов и при этом сумели сохранить место в группе лидеров чемпионата. На данный момент «быки» идут в плотной группе из пяти клубов, претендующих на три оставшиеся путевки в главный еврокубок. Кстати, это обстоятельство позволяет рассчитывать на то, что соперник «Зенита» не решится бросить на Лигу Европы все силы.

Молодость игроков «Лейпцига» все же сказывается на результатах, причем не в самых очевидных ситуациях. В нынешнем сезоне команда не раз теряла очки в матчах с прямыми конкурентами – как с «Айнтрахтом» (1:2) в минувшем туре. И пусть никого не вводит в заблуждение крупная победа «быков» в Неаполе (3:1), так как Маурицио Сарри откровенно пожертвовал Лигой Европы ради серии A. Стоило «Наполи» в ответной встрече увеличить обороты, как немецкий клуб проиграл всухую (0:2). Словом, «Зениту» достался крепкий соперник, но вполне проходимый.

«Лион» (Франция) – соперник ЦСКА

Титулы: семикратный чемпион Франции, пятикратный обладатель Кубка Франции

Рейтинг УЕФА: 23-е место

Как отобрался в плей-офф Лиги Европы: 2-е место в группе E

Соперник по 1/16 финала: «Вильярреал» (3:1, 1:0)

Текущее положение в чемпионате: 4-е место

Главный тренер: Бруно Женезио (Франция)

Звезды: Набиль Фекир (Франция), Мемфис Депай (Нидерланды), Мариано (Испания)

В прошлом сезоне «Лион» добрался до полуфинала турнира, где не смог справиться с «Аяксом» (1:4, 3:1). Несмотря на то что летом клуб расстался с Александром Лаказеттом, Корентином Толиссо и Эммануэлем Мамманой, команда Бруно Женезио не стала слабее. Скорее наоборот – благодаря грамотной селекции «львы» как будто вышли на новый уровень, демонстрируя едва ли не самую яркую атакующую игру во Франции. Великолепно вписался в коллектив купленный у «Реала» Мариано, а Набилю Фекиру бремя лидерства вовсе не мешает показывать лучший футбол в карьере.

С большой долей вероятности ЦСКА придется столкнуться со всей атакующей мощью «Лиона», так как в чемпионате он уже практически потерял шансы на попадание в Лигу чемпионов. Отставание «львов» от идущего третьим «Марселя» составляет уже шесть очков, и нет гарантий, что оно не увеличится. В данной ситуации со стороны тренерского штаба было бы логично сосредоточить усилия на Лиге Европы, где в прошлом сезоне команда остановилась буквально в шаге от трофея. Уверенные победы над крепким «Вильярреалом» показали, что французский клуб настроен очень серьезно.

Как уже было сказано, ЦСКА нужно думать в первую очередь о том, как нейтрализовать звездную атаку «Лиона». «Львы» в нынешнем сезоне провели уже 38 матчей во всех турнирах и только пять раз ушли с поля без забитых мячей. Команда Женезио играет в открытый и отчасти бесшабашный футбол, полностью противоположный тому, что прививает армейцам Виктор Гончаренко. Будет крайне любопытно посмотреть, как ЦСКА проявит себя против подобного соперника.

«Атлетико» (Испания) – соперник «Локомотива»

Титулы: десятикратный чемпион Испании, десятикратный обладатель Кубка Испании, двукратный финалист Лиги чемпионов, двукратный победитель Лиги Европы

Рейтинг УЕФА: 4-е место

Как отобрался в плей-офф Лиги Европы: 3-е место на групповой стадии Лиги чемпионов

Соперник по 1/16 финала: «Копенгаген» (4:1, 1:0)

Текущее положение в чемпионате: 2-е место

Главный тренер: Диего Симеоне (Аргентина)

Звезды: Антуан Гризманн (Франция), Коке (Испания), Диего Коста (Испания)

Мадридский клуб в особом представлении не нуждается. Можно смело утверждать, что «Локомотиву» со жребием не повезло, пусть президент москвичей Илья Геркус и желал встретиться именно с испанцами. Возможно, он исходил из зрительского интереса, хотя вообще-то с основным фаворитом турнира все-таки хотелось бы встретиться попозже. Именно «Атлетико» большинством экспертов и букмекеров считается наиболее вероятным победителем второго по значимости еврокубка, который дважды покорялся ему в последние десять лет.

Нужно также понимать, что других задач на нынешний сезон у мадридцев не осталось. После провала в Лиге чемпионов болельщики жаждут трофеев, а выиграть у «Барсы» чемпионат Испании кажется невыполнимой задачей. Из четверки лучших команд примеры «Атлетико» уже не выпадет, поэтому было бы логично обратить внимание на Лигу Европы, где шансов на титул гораздо больше. Да и путевка в главный еврокубок в таком случае столичному клубу будет гарантирована.

Понятно, что расклад сил в этой паре явно не в пользу «Локомотива», но календарь «Атлетико» подготовил москвичам небольшое преимущество. За несколько дней до первого матча команда Диего Симеоне проведет важнейший гостевую встречу с «Барселоной», которая наверняка отнимет у нее очень много сил. Правда, железнодорожники в тот же день встречаются со спартаковцами, но они все же посвежее. Если москвичам удастся сохранить интригу после визита в Мадрид, то появится шанс на благоприятный исход противостояния. Хотя глядя на последние результаты «Атлетико», верится в это с трудом. Текущая победная серия испанцев насчитывает шесть матчей, в которых они пропустили лишь однажды, а забили 12 мячей.