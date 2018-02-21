«Доверие нельзя купить в киоске». В ЦСКА снова зажигает молодежь

Команда Гончаренко обыграла «Црвену Звезду» - 1:0. Голевой пас отдал 19-летний Кучаев.

Впервые я попал на матч "Црвены Звезды" почти двадцать лет назад. Случилось это в конце августа 1998-го в Волгограде, где "Ротор" принимал сербов на ранней стадии Кубка УЕФА. Через неделю после объявления дефолта людям было настолько не до футбола, что Центральный стадион едва заполнился наполовину. Почти весь второй тайм "Црвена Звезда" играла в меньшинстве после удаления Йована Гойковича (через три года он погиб в автокатастрофе на окраине Белграда во время зимнего отпуска), пропустила, но решающий мяч, как и в Белграде, забил Перица Огненович, ставший капитаном команды после продажи Деяна Станковича в "Лацио". Через полгода Огненович за два с половиной миллиона евро перешел в мадридский "Реал", но уже на второй тренировке травмировал спину, которую так толком и не залечил. В 2000-м он прикоснулся к Кубку чемпионов, попав в заявку на финальный матч с "Валенсией", но не заиграл ни в "Реале", ни в "Аяксе", ни даже в киевском "Динамо", куда его занесло после полугодового простоя: Огненович выступал в Китае, однако чемпионат прервали из-за вспышки атипичной пневмонии - Перица расторг контракт и остался без клуба. После Киева он за пару лет охватил Францию, Малайзию и Грецию, но так и не вернул былое вдохновение.

В современной "Црвене Звезде" тоже хватает путешественников. Например, центральный защитник Вуядин Савич прошлым летом пришел в клуб из молдавского "Шерифа", а до этого побывал в английском "Уотфорде", французском "Бордо" и немецких "Арминии" и "Динамо" (Дрезден). Но ему-то хотя бы под тридцать, а вот левый вингер Неманья Радоньич успел к двадцати двум годам сменить родной клуб "Раднички" на "Партизан", признаться в любви главному сопернику своего нового клуба "Црвене Звезде", переехать в румынскую "Академию Хаджи", через полгода подписать четырехлетний контракт с "Ромой", отлучиться в аренду в "Эмполи" и наконец примкнуть к обожаемому белградскому клубу. Но Савич с Радоньичем уступают в оригинальности вратарю "Црвены Звезды" Милану Боряну. Тот родился в Хорватии в семье сербов, в пятнадцать лет переехал с родителями в Канаду и к двадцати годам поиграл в молодежных составах "Боки Хуниорс" и "Ривер Плейта". После такого вас вряд ли удивит, что в следующие десять лет, до трансфера в "Црвену Звезду", Борян отметился в Уругвае, Турции, Румынии, Болгарии, Польше и сборной Канады.

Привыкший забираться далеко, Борян и в игре с ЦСКА выбегал из своей штрафной (однажды даже - на чужую половину поля) и взмахами рук пытался взбодрить своих игроков. Делал он это во втором тайме. До конца первого единственным хоть сколько-то опасным моментом оставался удар Кучаева, не попавшего в дальний угол. За минуту до перерыва многие болельщики двинулись за горячими напитками, и - как и Борян - пропустили гол Дзагоева. Ассистентом выступил тот же Кучаев, которого Гончаренко за год превратил из малоизвестного дублера в игрока основы, полезного в еврокубках.

"Когда Гончаренко спросил мое мнение о нем, я сказал: "Он сам играет, ему, главное, не мешать", - рассказывал мне прошлой весной экс-тренер дубля ЦСКА Александр Гришин. - Кучаев игрок того же типа, что и Черенков с Гавриловым. У него особенное видение футбола, он может ошибаться, но его сила в креативности, нестандартности. В игре он делает такие ходы, которых и тренер-то не ожидал".

В ЦСКА Кучаев попал из "Сатурна", а туда - из Рязани. Еще до "Сатурна" Кучаев ездил на просмотр в "Локомотив", но после двусторонки "восемь на восемь" был отвергнут с диагнозом: медленный. От перехода в ЦСКА Кучаев отказывался сам. "Его я звал год, он трижды отказывался: "Да не, я у вас, наверно, играть не буду". – "Будешь!" - рассказывал мне скаут армейцев Андрей Мовсесьян. - Параллельно руководство ЦСКА вело переговоры о приобретении Кучаева с "Сатурном" и ждало от меня окончательного ответа по Косте. Я второй раз произнес фразу: "Надо брать. Если я ошибаюсь, можете разорвать мой контракт". Кучаев по позиции ближе к Роману Еременко, хотя и отбирает хорошо, может сыграть и в опорной зоне. Я заметил Костю на турнире в Волгограде, где "Сатурн" занял третье место. В "Сатурне" всем тогда понравился не Кучаев, а нападающий Боря Яковлев. Я и его привел в ЦСКА".

Яковлев бросил футбол в девятнадцать лет и сейчас занимается транспортировкой мебели из Москвы в Рязань, а Кучаев забивает в Лиге чемпионов Давиду Де Хеа и помогает ЦСКА выйти в 1/8 Лиги Европы.

На противоположной от Кучаева бровке, как обычно, действовал Фернандес. На 66-й минуте Виктору Гончаренко понадобилось сообщить что-то Марио. Тот был на дальнем фланге, и Гончаренко отправил к нему переводчика Максима Головлева, которому пришлось оббежать по периметру почти все поле. Через пятнадцать минут, когда "Црвена Звезда" усилила давление, к Гончаренко подошел его помощник Ермакович. Итоги совещания главный тренер ЦСКА зафиксировал на бумажке, которую при первой же возможности передал Вернблуму, большую часть матча помогавшему в атаке Мусе. Понтус взглянул на бумажку, через пару секунд выбросил и последние минуты провел в обороне.

После победы Виктор Гончаренко прокомментировал удачную игру Константина Кучаева: "Он получает все больше минут, и важно, чтобы он оправдывал это доверие. Доверие нельзя купить в киоске, его надо заслуживать на каждой тренировке. Кучаев заслуживает, но ему есть в чем прибавить. В частности, завершение: было много ситуаций, когда он мог попадать в ворота, но терялся. Он молодой парень и может играть лучше". Сербский журналист напомнил Виктору Гончаренко, что пару лет назад того звали в "Црвену Звезду". "Правда, что вы ответили, будто это не такой топ-клуб, чтобы вы в него шли?" - "Наглая ложь, - сказал Гончаренко. - Действительно были разговоры с "Црвеной Звездой", но я ответил, что у меня в завершающей стадии заключение контракта с другой командой".

О будущем сопернике в Лиге Европы Гончаренко сказал так: "У меня дружеские отношения с Хацкевичем, и мы в шутку обсуждали, что неплохо бы встретиться с киевским "Динамо". Но, к сожалению, только в финале".

Кстати, было бы неплохо.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский