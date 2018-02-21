ЦСКА побеждает 13-градусный мороз и «Црвену Звезду». Один российский клуб – уже в 1/8 финала Лиги Европы

ЦСКА побеждает 13-градусный мороз и «Црвену Звезду». Один российский клуб – уже в 1/8 финала Лиги Европы

21 февраля 19:55

ЦСКА победил «Црвену Звезду» и вышел в топ-16 Лиги Европы. «Матч ТВ» вел прямую трансляцию ответного матча из Москвы.

  • Единственный гол за четыре тайма в этой 1/16 финала забил Алан Дзагоев. Это случилось перед самым перерывом ответной игры.
  • Первый матч в Белграде завершился без голов – 0:0. Это означало, что «Црвене» по-прежнему хватало одного гола, чтобы выйти в следующий раунд.
  • За ЦСКА не сыграл Александр Головин, пропускающий матч из-за перебора карточек.
  • Стартовый состав ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Марио Фернандес, Дзагоев, Натхо, Кучаев, Муса, Вернблум, Витиньо.
  • Стартовый состав «Црвены Звезды»: Борян, Стойкович, Ле Таллек, Савич, Родич, Йовичич, Дональд, Крстичич, Бен-Набуан, Радоньич, Пешич.
  • Остальные российские клубы: «Локомотив», «Зенит» и «Спартак» – проведут свои ответные матчи 1/16 финала в четверг, 22 февраля.

Первый опасный момент создал Бибрас Натхо на 7-й минуте. Дамьен Ле Таллек подставляет спину: его российскими морозами не удивишь.

Открыть видео

Ахмед Муса был предельно полезен и в первом матче, но не забил. Сейчас нигериец выполнил опасный прострел, но не очень эффективно.

Открыть видео

В середине первого тайма «Црвена» пошла в наступление и долго не могла найти дорогу назад.

Открыть видео

Игорь Акинфеев вышел на игру в утепляющем воротнике, но на 25-й минуте ему и без того стало жарко.

Открыть видео

По-прежнему 0:0. ЦСКА согревает болельщиков, как может.

Открыть видео

Борян ошибается на выходе, а молодой Кучаев упускает отличный шанс. Обидно. Но скоро будет еще один.

Открыть видео

А пока Витинью получает от партнеров за смелое, но не самое логичное решение пробить издалека.

Открыть видео

1:0. В добавленное к первому тайму время Дзагоев открывает счет! Немного помог рикошет, но браво Кучаеву за шикарный пас.

Открыть видео

Во втором тайме ЦСКА тоже имеет преимущество, но «Звезде» по-прежнему достаточно одного гола, чтобы выйти в 1/8 финала. И на 90-й минуте это почти происходит! Бен-Набуан бьет в сантиметрах от штанги. Невероятно.

Открыть видео

Полная трансляция матча

Открыть видео

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.