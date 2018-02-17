Оздоев и Набиуллин: «В «Зенит» перешли не сговариваясь»

Сегодня первую тренировку в «Зените» провели два новичка — Магомед Оздоев и Эльмир Набиуллин. О том как это было — в репортаже нашего корреспондента.

Из раздевалки – первыми

С «Зенитом» Оздоев и Набиуллин встретились в пятницу вечером в Риме. В столицу Италию оба прилетели из Петербурга, а все остальная команда – из Глазго после игры с «Селтиком».

А уже в субботу утром в 10:30 сине-бело-голубые в полном составе приехали на поля комплекса имени Джулио Онести. Он был построен как тренировочная база к Олимпиаде-60. И сохранился в хорошем состоянии.

Новички выскочили из автобуса одними из первых, а потом точно так же, практически впереди всех, отправились на поле. Здесь их ждал тренер по физподготовке Иван Карминати, который в нескольких словах объяснил экс-рубиновцам принципы работы по его «департаменту».

Роберто Манчини в свою очередь собрал команду в круг, объяснил задачу на римских сборах и под аплодисменты представил двух новичков.

Впрочем, от традиционного «тоннеля» ни Оздоева, ни Набиулина это не избавило.

Друг против друга

Во время разминки с мячом Набиуллин сразу оказался в «квадрате» россиян, тогда как Оздоев поработал несколько минут самостоятельно.

В двусторонке оба тоже оказались в разных командах. Впрочем, партнеры с передачами не жадничали и помогали новичкам как могли.

– Мага, сам пройди, – даже такое можно было услышать от Кокорина в адрес Оздоева.

«Селтик» смотрели с Вячеславом Малафеевым»

Ну, а сразу после тренировки Оздовев и Набиуллин вдвоем ответили на вопросы.

– Как вам зенитовский «тоннель»?

Оздоев: Удалось пройти без физических повреждений. А вообще тренировка была очень интенсивной. Правда, после всех перелетов было немного тяжеловато. Но справились!

Набиуллин: Согласен насчет тренировки. Будем продолжать в том же духе.

– Удалось лично поговорить с Роберто Манчини?

Набиуллин: Да, но, если можно так сказать, не полностью. С ребятами познакомились. Все хорошо.

Оздоев: Все пожелали нам удачи. А тренер сказал, чтобы хорошо работали.

– Смотрели игру «Селтик» – «Зенит»?

Набиуллин: Да. В Петербурге в ресторане вместе с Вячеславом Малафеевым. Обидное очень поражение. Ответный матч будет хорошим.

– Вы перешли в «Зенит» в одно время из одного клуба. Заранее договорились?

Оздоев: Думаю, ничего такого не было. О том, что переходим вдвоем, я вообще узнал в последний день. Но на таких вещах вообще никогда не зацикливаюсь. Когда поступает информация со всеми подробностями для игрока, тогда на нее и опираюсь. До этого работаю, как работал. А вообще рады, что перешли вместе.

Набиуллин: У нас с Магометом хорошие отношения, и здорово, что так получилось.

– Контракты вы подписали на 4,5 года - тоже не сговариваясь?

Оздоев: Ни о чем в принципе не договаривались.

– Хорошо, когда в новой команде уже есть знакомые?

Набиуллин: Так всегда, конечно, проще. Кузяева давно знаю. Со всеми найдем общий язык.

Оздоев: Со сборниками уже пообщались – это естественно. А с зенитовскими иностранцами не раз были конкурентами на поле. С ними тоже поздоровались. Налаживаем связи. Далера знаю по «Тереку», а с Полозом вместе начинали в дубле «Локо».

– Какими словами вас проводил Курбан Бердыев?

Набиуллин: Пожелал удачи и сказал – будет за нами следить.

Фото: Сергей Циммерман