Фернандеш отвечает тремя голами на дубль Балотелли! «Локо» вырывает победу в Ницце

«Ницца» открывает счет в дебюте, но «Локомотив» находит достойный ответ.

1:0. Денисов как-то на удивление легко проигрывает борьбу, мяч оказывается у Балотелли – и тот расстреливает ворота.

2:0. Пейчинович играет рукой в собственной штрафной, зарабатывая пенальти. Марио подходит к точке и делает дубль.

2:1. Перед самым перерывом Фернандеш с пенальти сокращает отставание «Локо».

2:2. Вот это да! Тот же Фернандеш со штрафного перебрасывает стенку. Второй удачный стандарт для российского клуба.

2:3. Третий пошел! И снова Фернандеш. Суперматч в исполнении португальца!

Ответная игра - ровно через неделю в Москве.

Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала

«Ницца» (Ницца) — «Локомотив» (Москва) — 2:3 (2:1)

Голы: Балотелли, 4 (ВИДЕО), 28 (с пенальти) (ВИДЕО). — Фернандеш, 45 (с пенальти) (ВИДЕО), 69 (ВИДЕО), 77 (ВИДЕО).

Удаления: Коли, 67.

Текстовая трансляция и статистика

Фото: ФК «Локомотив»

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