Игуаин делает дубль, Эриксен обманывает Буффона: голы и лучшие моменты

Игуаин делает дубль, Эриксен обманывает Буффона: голы и лучшие моменты

13 февраля 22:22

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» была зафиксирована бодрая ничья.

Факты о матче:

  • «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Турине (2:2). Гонсало Игуаин оформил дубль., но не забил пенальти в конце первого тайма.
  • Ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.
  • У «Ювентуса» прервалась 11-матчевая победная серия во всех турнирах.
  • Начиная с декабря, «шпоры» потерпели лишь одно поражение во всех турнирах – от «Ман Сити» в АПЛ.
  • Стартовый состав «Ювентуса»: Буффон, Бенатия, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Хедира, Дуглас Коста, Пьянич, Бернардески, Игуаин, Манджукич.
  • Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Дэвис, Орье, Вертонген, Санчес, Эриксен, Дембеле, Дайер, Ламела, Алли, Кейн.

Лучшие моменты

1:0. Первый же фол гостей приводит к штрафному, очень оригинально разыгранному. На острие внезапно оказывается Игуин, и вот уже счет открыт!

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2:0. К десятой минуте «Юве» ведет уже два гола. Бернардески зарабатывает пенальти, а Игуаин оформляет дубль.

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Кейн падает в чужой штрафной. Кажется, не без посторонней помощи…

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Буффон! Выигрывает итальянский голкипер дуэль в ближнем бою у все того же Кейна.

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Блестящая контратака «Ювентуса», но мяч проходит в сантиметрах от штанги. Упускает Игуаин шанс сделать хет-трик.

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Буффон кончиками пальцев дотягивается до мяча и переводит его на угловой.

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2:1. Активный прессинг «Тоттенхэма» помог гостям выцарапать мяч и вывести на убойную позицию Кейна. Тот в таких ситуациях не промахивается.

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Еще одна супервозможность для Игуаина. Снова пенальти, снова очевидный, но следует мощный удар по центру в перекладину…

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После перерыва Льорис тащит после удара Бернардески в дальний угол.

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2:2. Деле Алли зарабатывает штрафной, а Эриксен обманывает и стенку, и Буффона.

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Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала

«Ювентус» (Турин)  – «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон)  – 2:2 (2:1)

Голы: Игуаин, 2 (ВИДЕО), 9 (с пенальти) (ВИДЕО). – Кейн, 35 (ВИДЕО). Эриксен, 72 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Игуаин, 45.

Удаления: Бенатия, 45.

Текстовая трансляция и статистика матча

Фото: Michael Regan / Getty Images Sport / Getty Images

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