Игуаин делает дубль, Эриксен обманывает Буффона: голы и лучшие моменты

В первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом» была зафиксирована бодрая ничья.
Факты о матче:
- «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в Турине (2:2). Гонсало Игуаин оформил дубль., но не забил пенальти в конце первого тайма.
- Ответная игра состоится в Лондоне 7 марта.
- У «Ювентуса» прервалась 11-матчевая победная серия во всех турнирах.
- Начиная с декабря, «шпоры» потерпели лишь одно поражение во всех турнирах – от «Ман Сити» в АПЛ.
- Стартовый состав «Ювентуса»: Буффон, Бенатия, Кьеллини, Де Шильо, Алекс Сандро, Хедира, Дуглас Коста, Пьянич, Бернардески, Игуаин, Манджукич.
- Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Дэвис, Орье, Вертонген, Санчес, Эриксен, Дембеле, Дайер, Ламела, Алли, Кейн.
Лучшие моменты
1:0. Первый же фол гостей приводит к штрафному, очень оригинально разыгранному. На острие внезапно оказывается Игуин, и вот уже счет открыт!Открыть видео
2:0. К десятой минуте «Юве» ведет уже два гола. Бернардески зарабатывает пенальти, а Игуаин оформляет дубль.Открыть видео
Кейн падает в чужой штрафной. Кажется, не без посторонней помощи…Открыть видео
Буффон! Выигрывает итальянский голкипер дуэль в ближнем бою у все того же Кейна.Открыть видео
Блестящая контратака «Ювентуса», но мяч проходит в сантиметрах от штанги. Упускает Игуаин шанс сделать хет-трик.Открыть видео
Буффон кончиками пальцев дотягивается до мяча и переводит его на угловой.Открыть видео
2:1. Активный прессинг «Тоттенхэма» помог гостям выцарапать мяч и вывести на убойную позицию Кейна. Тот в таких ситуациях не промахивается.Открыть видео
Еще одна супервозможность для Игуаина. Снова пенальти, снова очевидный, но следует мощный удар по центру в перекладину…Открыть видео
После перерыва Льорис тащит после удара Бернардески в дальний угол.Открыть видео
2:2. Деле Алли зарабатывает штрафной, а Эриксен обманывает и стенку, и Буффона.Открыть видео
Лига чемпионов. Основной турнир. 1/8 финала
«Ювентус» (Турин) – «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) – 2:2 (2:1)
Голы: Игуаин, 2 (ВИДЕО), 9 (с пенальти) (ВИДЕО). – Кейн, 35 (ВИДЕО). Эриксен, 72 (ВИДЕО).
Нереализованные пенальти: Игуаин, 45.
Удаления: Бенатия, 45.
Текстовая трансляция и статистика матча
Фото: Michael Regan / Getty Images Sport / Getty Images
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