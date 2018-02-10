Российский флаг на трибуне, наблюдатель из «Селтика» и бенефис Лодыгина

Корреспондент «Матч ТВ» - о том, что происходило во время и вокруг заключительной контрольной игры «Зенита» на сборах со словенским «Марибором» (3:1), в которой Юрий Лодыгин отразил на последних минутах два пенальти.

«Мы - первые»

Если в предыдущем матче петербуржцы встречались с будущим соперником ЦСКА по 1/16 финала Лиги Европы «Црвеной Звездой», то в этом - с бывшим оппонентом «Спартака» по Лиге чемпионов «Марибором».

Кстати, словенцы живее остальных здесь, в Турции, интересовались, как дела у «Зенита», на каком он месте в чемпионате, на сколько очков отстает от лидера, стоит ли цель выиграть золото.

Сами они, как и «Црвена Звезда», спаррингом с российским клубом заканчивали двухнедельный сбор. При этом про свое выступление в Лиге чемпионов в разговоре с корреспондентом «Матч ТВ» предпочли не вспоминать, но с гордостью сообщили, что в своем чемпионате идут первыми. И наконец, как родного, встретили Бранислава Ивановича.

Маммана обошелся без «тоннеля»

Что касается «Зенита», то в его рядах в этот день был очередной именинник. Правда, Эмануэлю Маммана удалось избежать традиционного «тоннеля» — перед игрой устраивать его для защитника не стали.

А вот место в центре обороны вместе с Мевлей аргентинец в очередной раз занял. Но были по сравнению с предыдущим матчем и перестановки. В частности, в запасе остался Дриусси, а в число первых 11 вошел Кузяев.

Играл он на этот раз в полузащите, располагаясь вместе с Ерохиным выше опорника Паредеса.

Добавим, что при схеме 4-3-3 центральным нападающим был Заболотный, а Кокорин действовал на левом фланге. Счет же в матче открыл правофланговый Ригони, переигравший 40-летнего Ясмина Хандановича, брата вратаря «Интера».

Кокорин в свою очередь вскоре результат удвоил, завершив веерную комбинацию, в которой поучаствовало чуть ли не полкоманды.

Триколор на бамбуке

В перерыве на трибунах стадиона «Мардан» можно было обнаружить весьма любопытных зрителей. Например, болельщиков российского клуба с триколором и зенитовской кепкой на одном из молодых людей.

При этом флаг крепился на бамбуковом древке. Да так удачно, что полотнище довольно эффектно развивалось.

Бамбук был явно добыт в окрестностях стадиона — его тут целые заросли. Болельщики же оказались сотрудниками нашей дипломатической миссии в Турции.

- По возможности, поддерживаем все российские команды, которые тут играют. А кепку «со стрелкой» нам баскетбольный «Зенит» подарил, когда у него был свой матч в Турции, - рассказали соотечественники.

Обнаружился на игре и скаут из «Селтика». Само собой, этот довольно импозантный мужчина в очках приехал просматривать соперника шотландцев по 1/16 Лиги Европы.

«Юра, тащи!»

Впрочем, во втором тайме Роберто Манчини основательно запутал разведчика «Селтика». Сначала пошли замены с перестановками тех, кто остался на поле. А потом в игре вовсе не осталось ни одного футболиста из стартового состава «Зенита».

Поменялся и мяч: по договоренности между клубами первый тайм они играли лигоевропейским, а второй — тем, что используют в чемпионате Словении.

Концовка между тем получилась сумасшедшей и превратилась в бенефис Юрия Лодыгина. Судите сами: при счете 3:1 он отразил пенальти. Но практически тут же, на 90-й минуте, судьей Чесноковым из Казахстана был назначен второй.

«Юра, тащи», - послышалось с трибун. И Лодыгин вновь вытащил. Все, кто были в этот момент на стадионе, принялись аплодировать стоя. Понятно, что и у голкипера эмоции били через край.

- По мячу во время пробития пенальти играть невозможно. Для меня во всяком случае, - признался Лодыгин после матча. - Я просто чуть-чуть поговорил с игроком словенцев. Попытался его запутать. Напрячь как-то. В итоге вышло как вышло.

- Что вы сказали сопернику?

- Задал пару вопросов. Как игрока не знал его – только, что он португалец. Еще предупредил: не бей по центру. А он ударил, - улыбнулся Лодыгин.

Подвел итог спаррингу и Роберто Манчини.

- Безусловно, эту игру не сравнишь с официальной, но было нелегко. А максимально приближенным к официальному получился матч с «Црвеной Звездой». К слову, играть сегодня в 12 дня было не совсем привычно, - заявил главный тренер «Зенита».

- Юрий Лодыгин, отразив два пенальти на последних минутах, сотворил что-то невероятное?

- Скорее, судья, который поставил эти два пенальти (смеется). Это, конечно, нужно умудриться.

- На чем сосредоточитесь в оставшееся до игры с «Селтиком» время?

- Основной массив работы мы выполнили. Будем готовиться, постепенно снижая нагрузки.

Добавим, что завтра у «Зенита» выходной.

Контрольные матчи. 2017-18. Февраль

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Марибор» (Марибор) — 3:1 (2:0)

Голы: Ригони, 14 (ВИДЕО). Кокорин, 32 (ВИДЕО). Плетнев, 81 (ВИДЕО). — Таварес, 49 (ВИДЕО).

Нереализованные пенальти: Захович, 90, 90.

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Фото: ФК «Зенит»