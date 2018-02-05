Выбор Манчини: кто сыграет против «Селтика»?

До первого официального матча «Зенита» в новом году остается ровно 10 дней. Это значит, что подготовка к встрече с «Селтиком» в рамках 1/16 Лиги Европы выходит на финишную прямую. На кого сделает ставку в Глазго Роберто Манчини? Ответ на этот вопрос «Матч ТВ» ищет уже сейчас.

И снова Лунев

На сборах в Дубае и Турции «Зенит» уже сыграл 5 контрольных матчей. Первый, с «Копенгагеном», можно считать втягивающим – в нем практический каждый футболист провел на поле по тайму. А дальше пошло определенное расслоение. Одни стали получать больше игрового времени, другие выходили на замену после перерыва, третьи оставались в запасе. Так вот, если говорить о вратарской позиции, то больше всех в Дубае отыграл Андрей Лунев. Более того, уже в Турции он стал первым из четырех вратарей, работающих на сборах, кто охранял «рамку» все 90 минут – в спарринге со «Слованом».

На следующий день весь матч со «Стумбарсом» провел и Лодыгин. Но это были 70 минут (игра проходила в формате 2×35), и на поле вышли те, кто накануне получил не самую большую нагрузку. Так что, судя по всему, с «номером 1» Роберто Манчини уже определился. Или во всяком случае склоняется к тому, чтобы им, как и в начале сезона, вновь стал Лунев.

Жирков, Кришито или Терентьев?

От травм, как ни старайся, не застрахована ни одна команда. В том числе на сборах. Кто, например, мог предположить, что из отпуска Бранислав Иванович вернется с проблемой, связанной с глазом? Или что Доменико Кришито выпадет из строя на вторую часть дубайского сбора, а Игорь Смольников к этому времени только-только восстановится? Как бы там ни было, эти непредвиденные обстоятельства здорово спутали карты главному тренеру «Зенита» при поиске оптимального сочетания в линии обороны. В итоге в отсутствие Смольникова на правый фланг защиты вынужденно, по словам Манчини, был переброшен номинальный хавбек Далер Кузяев. Впрочем, Смольников уже набирает обороты и, вполне возможно, к «Селтику» успеет догнать партнеров с точки зрения физических и игровых кондиций.

Что касается левого фланга, то его после возникновения проблем у Кришито чаще всего закрывал опытнейший Юрий Жирков. И делал это весьма качественно. Другое дело, что за 10 дней до «Селтика» Кришито вернулся в общую группу. Кроме того, по-хорошему дерзко и ярко себя на этой позиции проявил Денис Терентьев. И даже забил 2 гола-красавца. Так что у Манчини есть из кого выбирать. Или держать в голове сразу две кандидатуры с учетом того, что один тайм может отыграть Жирков, другой – Терентьев. Ведь Кришито может элементарно не успеть привести себя в полную боевую готовность к 15-му числу. С другой стороны, капитан есть капитан, и этим многое сказано.

А вот в центре обороны, похоже, наигрывается пара Мевля – Маммана, поскольку Иванович на поле в контрольных матчах пока ни разу не выходил.

Схема будет зависеть от исполнителей?

В зимних контрольных матчах Роберто Манчини по-прежнему использует две схемы: 4-4-2 и 4-3-3. Чаще – первый вариант, при котором в полузащите вырисовывается линия Дриусси – Ерохин – Краневиттер – Ригони. Но варианты и здесь возможны. Особенно с учетом того, что восстановились Нобоа и Паредес. А если у Смольникова все пойдет как надо, вернуться на позицию инсайда или в центр поля может Кузяев. Тогда и шансов у расстановки 4-3-3 становится больше.

Заболотный: из «Тосно» в Лигу Европы

Что касается линии нападения, то при схеме 4-4-2 ее, скорее всего, составит пара форвардов Кокорин – Заболотный. Новичок сине-бело-голубых, который первую часть сезона провел в «Тосно», довольно быстро осваивается в «Зените». Причем как на поле, так и вне его. Об этом говорят и три гола Заболотного в контрольных матчах, и тот факт, что по этому показателю он не отстал от Кокорина.

Более того, они практически все время выходят на матчи вместе и с каждым разом все лучше и лучше чувствуют и дополняют друг друга в игре.

При схеме же 4-3-3 жертвовать кем-либо из новой пары форвардов «Зенита» тоже, судя по всему, не придется: и Заболотный, и Кокорин могут сместиться на фланг. Поэтому вчерашний игрок «Тосно» имеет все шансы дебютировать в Лиге Европы.

Впрочем, хоть уже и пошел обратный отсчет дней до матча с «Селтиком», у Роберто впереди еще есть два спарринга – с «Црвеной Звездой» и «Марибором» – и время для выбора. Как схемы, так и исполнителей под нее. Главное, чтобы за оставшиеся 10 дней выбор этот не сократился из-за травм.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Алексей Даничев, РИА Новости