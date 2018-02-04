Салах оформляет дубль, Кейн не реализует пенальти, но исправляется. Сумасшедшая развязка в Ливерпуле!

Во встрече «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» все решилось на последней добавленной минуте.
Факты о матче:
- «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2.
- В компенсированное время хозяева, казалось, вырвали победу, но успели получить пенальти в свои ворота и потерять два очка.
- Харри Кейн и Мохамед Салах возглавляют бомбардирскую гонку АПЛ с 22 и 21 мячами соответственно.
- Во встрече первого круга сильнее был «Тоттенхэм» (4:1).
- Последнее поражение «Тоттенхэм» потерпел еще в прошлом году – от «Сити» (1:4).
- Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан, Салах, Милнер, Мане, Хендерсон.
- Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле, Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
Лучшие моменты
1:0. На третьей минуте матча Салаха каким-то непостижимым образом оставляют одного во вратарской – тот, разумеется, пользуется подарком.Открыть видео
В завершающей стадии атак «Ливерпуль» явно острее.Открыть видео
Фирмино имеет возможность увеличить отрыв в счете, но…Открыть видео
«Тоттенхэм» в середине второго тайма отвечает опасной атакой, в которой лучше всех проявляет себя Кариус. Неожиданно, но факт.Открыть видео
Тут же Кейн не использует вернейший момент, получившийся после розыгрыша стандарта.Открыть видео
1:1. Ваньяма сумасшедшим по силе ударом едва не разрывает сетку ворот.Открыть видео
Кейн зарабатывает пенальти, но сам же его не реализует! Вот это развязка у нас.Открыть видео
2:1. Нет, еще не развязка! Салах только ему известным способом продирается через всю оборону гостей и прошивает голкипера! В компенсированное время!Открыть видео
2:2. Простите, но это вообще! На последней минуте добавленного времени лондонцы получают право на еще один пенальти, и Кейн все-таки исполняет! Безумие.Открыть видео
Текстовая трансляция и статистика
Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 26
«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:2 (1:0)
Голы: Салах, 3 (ВИДЕО), 90 — Ваньяма, 80 (ВИДЕО). Кейн, 90 (с пенальти).
Нереализованные пенальти: Кейн, 87.
Фото анонса: globallookpress.com