Салах оформляет дубль, Кейн не реализует пенальти, но исправляется. Сумасшедшая развязка в Ливерпуле!

Во встрече «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» все решилось на последней добавленной минуте.

Факты о матче:

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2.

В компенсированное время хозяева, казалось, вырвали победу, но успели получить пенальти в свои ворота и потерять два очка.

Харри Кейн и Мохамед Салах возглавляют бомбардирскую гонку АПЛ с 22 и 21 мячами соответственно.

Во встрече первого круга сильнее был «Тоттенхэм» (4:1).

Последнее поражение «Тоттенхэм» потерпел еще в прошлом году – от «Сити» (1:4).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан, Салах, Милнер, Мане, Хендерсон.

Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле, Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Лучшие моменты

1:0. На третьей минуте матча Салаха каким-то непостижимым образом оставляют одного во вратарской – тот, разумеется, пользуется подарком.

В завершающей стадии атак «Ливерпуль» явно острее.

Фирмино имеет возможность увеличить отрыв в счете, но…

«Тоттенхэм» в середине второго тайма отвечает опасной атакой, в которой лучше всех проявляет себя Кариус. Неожиданно, но факт.

Тут же Кейн не использует вернейший момент, получившийся после розыгрыша стандарта.

1:1. Ваньяма сумасшедшим по силе ударом едва не разрывает сетку ворот.

Кейн зарабатывает пенальти, но сам же его не реализует! Вот это развязка у нас.

2:1. Нет, еще не развязка! Салах только ему известным способом продирается через всю оборону гостей и прошивает голкипера! В компенсированное время!

2:2. Простите, но это вообще! На последней минуте добавленного времени лондонцы получают право на еще один пенальти, и Кейн все-таки исполняет! Безумие.

Текстовая трансляция и статистика

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 26

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:2 (1:0)

Голы: Салах, 3 (ВИДЕО), 90 — Ваньяма, 80 (ВИДЕО). Кейн, 90 (с пенальти).

Нереализованные пенальти: Кейн, 87.

Фото анонса: globallookpress.com