Салах оформляет дубль, Кейн не реализует пенальти, но исправляется. Сумасшедшая развязка в Ливерпуле!

Салах оформляет дубль, Кейн не реализует пенальти, но исправляется. Сумасшедшая развязка в Ливерпуле!

4 февраля 21:24

Во встрече «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом» все решилось на последней добавленной минуте.

Факты о матче:

  • «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграли вничью – 2:2.
  • В компенсированное время хозяева, казалось, вырвали победу, но успели получить пенальти в свои ворота и потерять два очка.
  • Харри Кейн и Мохамед Салах возглавляют бомбардирскую гонку АПЛ с 22 и 21 мячами соответственно.
  • Во встрече первого круга сильнее был «Тоттенхэм» (4:1).
  • Последнее поражение «Тоттенхэм» потерпел еще в прошлом году – от «Сити» (1:4).
  • Стартовый состав «Ливерпуля»: Кариус, ван Дейк, Робертсон, Александер-Арнолд, Ловрен, Фирмино, Джан, Салах, Милнер, Мане, Хендерсон.
  • Стартовый состав «Тоттенхэма»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Вертонген, Эриксен, Дембеле, Дайер, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.

Лучшие моменты

1:0. На третьей минуте матча Салаха каким-то непостижимым образом оставляют одного во вратарской – тот, разумеется, пользуется подарком.

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В завершающей стадии атак «Ливерпуль» явно острее.

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Фирмино имеет возможность увеличить отрыв в счете, но…

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«Тоттенхэм» в середине второго тайма отвечает опасной атакой, в которой лучше всех проявляет себя Кариус. Неожиданно, но факт.

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Тут же Кейн не использует вернейший момент, получившийся после розыгрыша стандарта.

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1:1. Ваньяма сумасшедшим по силе ударом едва не разрывает сетку ворот.

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Кейн зарабатывает пенальти, но сам же его не реализует! Вот это развязка у нас.

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2:1. Нет, еще не развязка! Салах только ему известным способом продирается через всю оборону гостей и прошивает голкипера! В компенсированное время!

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2:2. Простите, но это вообще! На последней минуте добавленного времени лондонцы получают право на еще один пенальти, и Кейн все-таки исполняет! Безумие.

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Текстовая трансляция и статистика

Чемпионат Англии. 2017-18. Тур 26

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) — 2:2 (1:0)

Голы: Салах, 3 (ВИДЕО), 90 — Ваньяма, 80 (ВИДЕО). Кейн, 90 (с пенальти).

Нереализованные пенальти: Кейн, 87.

Фото анонса: globallookpress.com

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