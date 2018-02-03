Новая атака ЦСКА: Муса и Вернблум

Все говорят о кадровой скудости ЦСКА, но вот приходит Ахмед Муса, и выясняется, что Виктор Гончаренко пытается вписать обязательного нигерийца в ту сбалансированную конструкцию, которой он тоже дорожит.

Муса встает в первом тайме матча против «Норшелланда» на левый фланг, как в общий строй. Поблажки немедленно сделаться центральной фигурой нападения он не получает. Потому что есть Витинью, есть Дзагоев, который очень подвижен и часто выдвигается на позицию ударного форварда. Есть Головин. И Марио Фернандес, который все меньше сил тратит на оборону. Выясняется, что в атаке ЦСКА у всех есть наигранные позиции и ходы, и Мусой нельзя, как ферзем, растолкать остальных.

Одновременно Гончаренко может исходить из идеи, что скорость Мусы нуждается во фланговом просторе. Игра в первом тайме показала, что в позиционном нападении на малых оборотах нигерийцу неуютно. Постоянно перекладывать мяч под рабочую правую, уклоняться от резких рывков по краю с подачей. Это, конечно, обедняет арсенал приемов левого нападающего, а Муса пришел в команду, чтобы не обеднять, а обогащать.

К тому же роль флангового нападающего в ЦСКА для Ахмеда - это предыдущий этап его личной эволюции. Всем ясно, что основную пользу он принесет, когда получит простор между обеих координатных осей, имея перед собой свободное поле и в глубину, и в ширину. Именно так Муса забил свой мяч – по месту центрального нападающего, со своевременным открыванием по диагонали. И когда ему прямо в ноги, как кошка вернувшемуся домой хозяину, легла передача Натхо, мгновенно отпали сомнения, что за полтора года старые связи сохранятся в нетронутом виде. Все нормально: они действительно не забыли, как играть вместе.

Муса был очень тактичен, смещениями в центр не злоупотреблял. ЦСКА вряд ли заинтересован сейчас в конкуренции между нигерийцем в Витинью в роли центрфорварда. Достаточно и того, что из общественников атаки обратно в скучную бухгалтерию опорной зоны пришлось вернуться Понтусу Вернблуму.

Вот где событие! Хотя этой зимой швед в нападении уже не смотрится настолько остроумной идеей. Например, в прошлом матче против польского «Пяста» Вернблум, кажется, не получил мяча ни разу. Но было бы неправильно просто, без затей вернуть его в центр поля на цепь. Время, проведенное Понтусом в атаке ЦСКА, показало, что ему можно доверять и более сложную работу, в которой нужно проявлять изобретательность, ориентироваться по ситуации. И пока ему была придумана позиция заместителя правого защитника. Ее ведь в команде, строго говоря, нет, Марио Фернандес проводит за границей средней линии столько времени, что для обороны уже вряд ли резидент. Поэтому Вернблум получил задание смещаться на правый фланг, образуя партнерство с Василием Березуцким.

Но это всего лишь один из вариантов, потому что во втором тайме Гончаренко окончательно дал понять, что Вернблум-нападающий – это словосочетание без единого признака юмора. Это очень серьезно. Швед меняет в центре атаки Витинью, хотя Муса на поле – до самых последних минут. Основание продолжать этот эксперимент, родившийся, как мы помним, не от хорошей жизни, имеется вполне объективное. Известно же, что скоростной форвард получает дополнительные козыри, когда в центре есть мощный партнер, который принимает мяч и гарантирует скидки. Такой вариант ЦСКА тоже попробовал, и сам Вернблум в этот раз играл центрального нападающего вполне бодро, нанес один опасный удар в правый ближний угол.

Мусе придется иметь это в виду: он вернулся в команду, где ему безусловно рады, но атака которой теперь устроена гораздо причудливей. Нигерийцу гарантировано игровое время, у ЦСКА нет никаких проблем с лимитом, но Мусе еще нужно встроиться в новую для себя реальность.

Контрольный матч

ЦСКА (Россия) — «Нордшелланн» (Дания) — 1:1 (1:1)

Голы: Муса, 33 (ВИДЕО) — Дамгард, 43 (ВИДЕО).

Фото: ПФК ЦСКА