Возвращение Мусы - это прекрасно. Но почему лидеры ЦСКА проваливаются в Европе?

Каждая неудача вроде той, что постигла в Англии Мусу, ухудшает отношение топ-клубов к игрокам ЦСКА.

Давайте считать. За семнадцать лет с Евгением Гинером ЦСКА отпустил в европейские топ-клубы Семака («ПСЖ»), Ярошика («Челси»), Олича («Гамбург»), Жо («Ман Сити»), Жиркова («Челси»), Красича («Ювентус»), Хонду («Милан»), Думбия («Рома») и Мусу («Лестер»). Девятерых. Так себе цифра в сравнении с «Бенфикой» или «Аяксом», но шикарная для России – учитывая, что все они сначала принесли клубу несколько титулов (даже Жо: 5 трофеев за 2,5 года), а потом уж свинтили, причем большинство, шестеро, – за восьмизначные суммы. Это очень эффектная статистика. Если с покупками в последние годы туго, то продавать Евгений Гинер умел всегда. Принципу «если уж отпускать лидеров, то не абы куда» армейцы следуют лучше, чем «Спартак», «Локомотив» и «Зенит», но есть проблема.

Кто из этих девятерых, покинув ЦСКА, повторил в топ-клубе судьбу Неманьи Видича, Бранислава Ивановича или Мартина Шкртела? Только Ивица Олич: ушел в «Гамбург», бывший одним из лидеров тогдашней бундеслиги, а через три года сделал хет-трик в полуфинале Лиги чемпионов и дважды сыграл в ее финалах. Да и то: купили хорватского нападающего за пять миллионов, а продали за два, за полгода до конца контракта, так что его уход – не самая грандиозная сделка в истории ЦСКА (к тому же через несколько месяцев после его продажи Вагнер с Жо уехали в сборные, а команда потеряла без форвардов восемь очков в трех матчах и слетела с первого места, на долгие шесть лет забыв про золото).

В общем, один Олич. А остальные? От Семака до Мусы – та же история: вспышка-другая, и обратно в Россию или зарубежный клуб попроще. Летом 2015-го, выступая перед начинающими спортивными менеджерами, Леонид Слуцкий объяснил неудачу Думбия в «Роме» – и мне кажется, его слова применимы к Мусе, Жо и остальным:

«В таких больших клубах нужен быстрый результат, а Думбия не смог себя проявить. Он – не тот игрок, который сразу может заиграть в любой схеме. Очень специфичный футболист, которого надо хорошо знать, чтобы эффективно использовать.

Если он долго остается без мяча, то испытывает серьезный дискомфорт. „Рома“ играет с большим числом полузащитников, и когда Думбия опускался в центр поля, его попросту не понимали: „Ты чего тут делаешь? Беги вперед, голы забивай!“ Играя без мяча, он теряет тонус. И когда возникает какой-то момент, надо сыграть, например, на отскоке, у него уже не хватает концентрации. Мы выстраивали игру под Думбия, потому что он делал результат, но в Италии он сам должен был подстроиться под тактику, под тренировочную работу. Он этого сделать не смог, потому результат абсолютно логичен».

Вы помните: через полгода после ухода в «Рому» за 14,4 миллиона евро Думбия на полгода вернулся в ЦСКА (за миллион евро) и забил шесть мячей в Лиге чемпионов и пять – в чемпионате. После этого «Рома» зареклась сотрудничать с нашим клубом, запихивая ивуарийца куда угодно, лишь бы не в ЦСКА. Гендиректор Роман Бабаев сам рассказывал про это – причем с легкой ухмылкой. Применительно к «Роме» та история и правда выглядела забавно, но для ЦСКА-то тут не так много смешного.

В этом клубе, как мало где, развивают молодых футболистов. Красич, Жо, Жирков и Муса приходили 19-летними перспективными ребятами, а звездами, нужными топ-клубам, становились именно благодаря заботе, которой их окружали тренеры, персонал и руководство армейцев. «Я пришел в ЦСКА совсем сырым игроком. Но Слуцкий возился со мной, как с ребенком, – говорил Муса в интервью «Чемпионату». – В хорошем смысле – все объяснял, помогал, подсказывал. Благодаря Слуцкому я узнал о футболе столько нового! Как лучше открываться, „дергать“ защитников, в целом двигаться по полю. Слуцкий сделал из меня футболиста». Но, получается, что избалованные заботой Муса и другие ребята теряются на более высоком уровне, и в Европе становится все больше команд, прогоревших на покупке игроков ЦСКА.

Да, с возвращением Мусы у красно-синих весной будет форвард опытнее Чалова с Жамалетдиновым и шустрее Вернблума. Да, это самое экономичное и безопасное – пусть и краткосрочное – решение проблемы нападающего. Да, каждое новое возвращение (Вагнер, Думбия, Муса) все сильнее раззадоривает болельщиков ЦСКА – это как снова ездить на проданной машине или заселяться в проданную квартиру. Но, радуясь возвращению очередного сбитого летчика, мы должны понимать: каждая неудача вроде той, что постигла в Англии Мусу, ухудшает отношение топ-клубов к игрокам ЦСКА. Продавать их становится все труднее (а значит, труднее будет и проворачивать трюки из серии «отдать за рубль – вернуть за копейку»).

Армейцам хорошо бы улучшить предпродажную подготовку лидеров. Понятно, что универсального решения тут нет, но есть и очевидные – даже мне со стороны – моменты, в которых ЦСКА можно прибавить. Например, Юрий Жирков имел целый год после Евро-2008, но, прилетев в Лондон, совсем не говорил по-английски и в отель, забронированный «Челси», добрался лишь с помощью корреспондента «Советского спорта». Очевидно, что ЦСКА не предусмотрел эту проблему или решил, что подготовка Жиркова к жизни в Англии – не забота клуба.

Начните с простого – не повторяйте эту ошибку с Александром Головиным.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; РИА Новости/Рамиль Ситдиков